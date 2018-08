Konzert in Köln

Köln. Van Morrison mit kongenialer Combo zu Füßen des Kölner Doms: Dabei zog er 4000 Fans in seinen Bann. Sein Konzert fand auf dem auf dem Roncalliplatz in Köln statt.

Von Susanne Schramm, 02.08.2018

Womit soll man anfangen? Um dem Abend, der aus Abenden vergleichbarer Art so extrem hervorsticht, gerecht zu werden? Konzerte ähneln sich. Im Grunde. Eine Band tritt auf. Oder ein Solokünstler mit Band. Manchmal auch ohne. Es sind Menschen da, die dafür bezahlt haben, sich freuen zu dürfen. Die Künstler auf der Bühne wiederum freuen sich über den Applaus. Und über ihren Anteil an den Einnahmen. Alle sind glücklich, und nach, im Schnitt, 90 Minuten ist der ganze Zauber vorbei. Danach kommt der Aufräumtrupp.

Um das Außerordentliche zu beschreiben, was sich am Mittwoch in Köln auf dem Roncalliplatz zwischen 20.02 und 21.45 Uhr ereignet hat, könnte man vielleicht so beginnen: Zu Füßen der mächtigen Kathedrale wirkt die zehn Meter hohe und 22 Meter lange Bühne wie eine Puppenkiste. Zwischen der ausgeweideten Fassade des einst so noblen Dom-Hotels mit seinen toten, halb zugemauerten Fenstern und dem schlichten, auf Säulen ruhenden Quaderkonstrukt des Römisch-Germanischen Museums.

Oder so: Nachdem der Konzertbetrieb vor dem Südportal des Kölner Doms seit Jahren brachlag, hat sich ein mutiger Bonner gefunden, der das Wagnis eingeht, das „kölsche Silbertablett“ gleich drei Abende hintereinander zu bespielen.

Den Anfang macht Ernst-Ludwig Hartz am Mittwochabend mit Van Morrison. Auch die zwei nachfolgenden Konzerte von Patti Smith (2.8.) und Joan Baez (3.8.) sind bereits ausverkauft. Jeweils 4000 glückliche Fans.

Lässig mit dem Saxofon

Aber dann betritt er die Bühne. Er trägt einen Hut, eine Sonnenbrille und einen schwarz-weißen Nadelstreifenanzug. Darin wirkt der 72-Jährige fast so kompakt wie die musealen Mauern rechter Hand. Sekundenlang. Aber sobald er seinem Saxofon den ersten Ton entlockt und sich so lässig durch die fragilen Fäden von „Hold It Right There“ jazzt, als gelte es, an einem warmen Sommerabend durch einen zwar duftenden, aber durchaus auch dornigen Rosengarten zu schlendern, verliert alles andere an Bedeutung. George Ivan Morrison, besser bekannt als Van Morrison und inzwischen zum Sir geadelt rafft sie alle dahin. Alle 4000. Auf einen Schlag.

Denkmal. Legende. Bluesrock-Gott. Nimbus-Nippes. Denn hier steht einer, der immer noch Lust an dem empfindet, was er tut. Zusammen mit seinem Sextett. Allen voran der virtuose Multi-Instrumentalist Paul Moran (Piano, Hammond, Trompete und Flügelhorn) und die Backgroundsängerin Dana Masters, deren bluesgetränkte Stimme sich tief in die Seele gräbt. Morrison swingt, scattet und schraubt sich durch Dekaden. Vom letzten Album (2018) über solche Klassiker wie „Moondance“ (1970) bis hin zur Them-B-Seite „Gloria“ von 1964.

Ehe sich „Van the Man“ noch währenddessen von der Bühne absentiert, entlockt ihm das tobende Kölner Publikum immerhin ein kräftiges „Dankeschön“. Die letzten zehn Minuten bestreitet seine kongeniale Combo. Allein das zu hören und zu sehen, wäre den Eintritt wert gewesen.