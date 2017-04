Neu im Kino - "Fast & Furious 8"

Autos fliehen in einer Szene des Films “Fast & Furious 8“. FOTO: DPA

Bonn. Die „Fast & Furious“-Reihe geht in die achte Runde – und verliert nicht an Tempo. Wie erwartet steht die Action auch im Fokus des neuesten Teil des Franchises, dieses Mal muss Gangleader Dominic (Vin Diesel) sich mit einer Entführung herumschlagen und gegen Charlize Theron als Schurkin antreten.

Von Martin Schwickert, 12.04.2017

Was immer das auch über den kulturellen Zustand der Menschheit aussagt: Die „Fast & Furious“-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Kino-Franchises aller Zeiten. Fast 3,9 Milliarden Dollar haben die sieben Folgen bisher weltweit eingespielt. Hatte der Pilotfilm vor 15 Jahren um eine Gang, die sich mit illegalen Autorennen und LKW-Überfällen die Zeit vertrieb, noch einen gewissen Underground-Charme, wurde die Serie in der Folgezeit konsequent zu einem Action-Hochglanz-Produkt professionalisiert.

Zuletzt suspendierte James Wan in „Fast & Furious 7“ die Gesetze automobiler Schwerkraft, ließ die teuren Rennwagen aus einem Flugzeug mit Fallschirmen auf das Einsatzgebiet niedergehen, ein Auto hoch über der Skyline Abu Dhabis von einem Hochhaus ins nächste fliegen und verschaffte dem 2013 verstorbenen Hauptdarsteller Paul Walker eine digital-cineastische Lebensverlängerung. Satte 1,5 Milliarden Dollar spülte das Werk in die Kinokassen. Grund genug möglichst schnell noch einmal durch zu starten, auch wenn es schwer erscheint, die halsbrecherischen Standards noch weiter auszubauen.

In F. Gary Grays „Fast & Furious 8“ scheint zunächst alles beim Alten. Gangleader Dominic (Vin Diesel) lässt es in der Eröffnungssequenz bei einem Autorennen durch Havanna erst einmal richtig krachen und schenkt dem besiegten Gegner generös seinen frisierten Wagen. Schluss mit lustig ist, als die versierte Schurkin Cipher (Charlize Theron) ihn in ihre kriminellen Dienste zwingt. Sie hat ein Baby als Geisel genommen, das, wie Dominic und das Publikum erfahren müssen, sein ihm bis dato unbekanntes Söhnchen ist. Scheinbar machtlos lässt sich der Held auf den erpresserischen Deal ein. Derweil werden seine Gefährtinnen und Gefährten aus der Bleifuß-Familie von Regierungsseite rekrutiert, um Cipher das Handwerk zu legen.

Immerhin streut Charlize Theron als psychopatische Schurkin ein wenig Sand ins Testosteron-Getriebe. Vin Diesel darf angesichts ihrer ausgebufften Gemeinheiten sogar ein paar Glycerintränen vergießen, bevor er wieder aufs Gaspedal tritt und mit seinem Team dem fiesen Weibsstück Contra bietet. Bomben-Action, vernachlässigbare Handlung, Dialoge hart am Limit zur unfreiwilligen Selbstparodie – so kann es weiter gehen. Die Folgen Nummer Neun (2019) und Zehn (2021) sind schon in der Pipeline.