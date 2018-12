Die „Istanbul Sessions/ Solar Plexus“ von Ilhan Ersahin und Dhafer Youssefs „Sounds of Mirrors“ bieten spannende Weltmusik.

Was sind das für Klänge! Sphärisch, entrückt, mal orientalisch anheimelnd, mal nach einem New Yorker Jazzkeller klingend, mal spielt sich das satte, röhrende Saxofon in den Mittelpunkt, mal schwirrt der Klang wie bei einem gregorianischen Choral durch den Raum und ab durch die Decke.

Was der Saxofonist Ilhan Ersahin, Schwede mit türkischen Wurzeln, Inhaber des Clubs Nublu (mit eigenem Label) im East Village bei seinen „Istanbul Sessions anstellt, ist sagenhaft. Seit 2008 kultiviert Ersahin das Format, hat „Istanbul Sessions“ in New York, Istanbul, Paris, Sao Paolo, London und Skopje zelebriert. Für sein neuestes Projekt „Istanbul Sessions/ Solar Plexus“ (Nublu Records) hat sich der Saxofonist erstklassige Jazzer ins Studio geholt, die mit auf die galaktische Reise gehen.

Die beginnt mit einem „Farewell To Earth“, streift das „Jupiter Window“, macht den „Moon Dance“, widmet sich mit sphärischen Klängen der „Love in Space“ und landet mit „Arrival“ verwandelt und beglückt auf der Erde. Zu dem klasse Bordpersonal gehören illustre Kräfte wie die Trompeter Erik Truffaz, Nils Petter Molvaer und Ibrahim Maalouf. Kenny Wollesen, Mauro Refosco und Brandon Lewis sorgen für die rhythmische Grundierung und einen wahrhaft galaktischen Sound.

Wer sich, was verständlich ist, an „Solar Plexus“ nicht satthören kann, dem sei der Tunesier Dhafer Youssef mit seinen melancholischen Balladen empfohlen. Wunderbare Weltmusik lässt er in dem Album „Sounds of Mirrors“ (Sacem) erklingen. Als 19-Jähriger war der Tunesier und Oud-Spieler Ende der 1980er Jahre nach Wien und Graz gereist, um klassische Musik zu studieren. Schlug sich aber eher als Tellerwäscher und Kellner durch. Er, der in der Koranschule des Großvaters noch die heimatliche Sufi-Tradition kennengelernt hatte, lernte nun die Musik Indiens lieben, tauchte in die Wiener Jazzszene ein.

Für sein aktuelles Projekt „Sounds of Mirrors“ hat er sich mit starken Musikern zusammengetan: mit dem türkischen Klarinettisten Husnu Selenderici, dem norwegischen Gitarristen Eivin Aarset und den indischen Perkussionisten und Tabla-Superstar Zakir Hussain. Es ist eine betörende Mischung der Kulturen und Stilistiken. Dank der tollen Musiker Weltmusik von ihrer eindrucksvollsten Seite. Chillende Weihnachtszeit.