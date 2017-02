Zeitzeugenbericht

08.02.2017 Bonn. Die Bürger für Beethoven überreichen dem Bonner Beethoven-Haus den Brief einer jungen Frau, die darin detailliert die Ereignisse rund um die Einweihung des Beethovendenkmals beschreibt.

In Bonn wollte jeder Queen Victoria von England sehen, als die Herrscherin im August des Jahres 1845 ihre Rheinreise unternahm und bei dieser Gelegenheit zur feierlichen Einweihung des Beethovendenkmals erwartet wurde. Die 31-jährige Marie Ophoven aus Eschweiler-Aue, die in der Beethovenstadt gerade Verwandte besuchte, reiste dem prominenten Gast bereits nach Brühl entgegen.

Drei Stunden Wartezeit im dichten Menschengedränge des Bonner Bahnhofs nahm sie in Kauf, bevor der Zug um 20 Uhr des 11. August endlich losfuhr. Am Ziel angekommen, erlebte sie wie „die Music von 11 Regimentern und 400 tambours der eben eingetroffen Königinn Victoria ihre Huldigung darbrachten“. Die außergewöhnliche Szene beschreibt Marie Ophoven in einem sechs Seiten langen Brief, den sie ihrer Stiefmutter Julia Hüffer nach Münster schickte.

Bei dem Brief, den der Vorsitzende der Bürger für Beethoven, Stephan Eisel, am Dienstag dem Beethoven-Haus überreichte, handelt es sich um eine ganz besondere Quelle. Denn er enthalte den bisher einzig bekannten zeitnahen Bericht vom ersten Beethovenfest, der nicht aus der Feder eines Musikers oder Journalisten stamme, betonte Eisel.

Das mache ihn so authentisch, sagte Christine Siegert, Archivleiterin des Beethoven-Hauses bei der Übergabe. Die Begeisterung über das Ereignis wird in den Zeilen der Autorin deutlich spürbar. „Einen solchen Zusammenfluß von Künstlern, als dieses Fest herbeiführte hatte ich nie gesehn und werde ihn auch wohl nicht mehr so zu sehn bekommen“, fasst sie das dreitägige Fest zusammen.

Marie Ophoven war natürlich auch zur Stelle, als das Denkmal am 12. August 1845 auf dem Münsterplatz in Gegenwart von Queen Victoria enthüllt wurde. Sie fürchtete erneut ein „furchtbares Gedränge“, wie sie schreibt, „welches auch derartig statt hatte, daß die Damen theilweise ohne Hüte, Halstücher, ja sogar Schuhe dahin gelangten, und einige in Ohnmacht fielen“. Dramatische Szenen also, die jedoch ihre Aufmerksamkeit nicht vollständig zu absorbieren vermochten. Ihr Urteil über die aufgeführte Festkantate des Bonner Komponisten, Dirigenten und Musikwissenschaftlers Heinrich Carl Breidenstein, der die Errichtung des Denkmals initiiert und maßgeblich vorangetrieben hatte, fiel eindeutig aus: „es war erbärmlich eben so glaube ich seine Rede“. Und beim Akt der Enthüllung entging ihr nicht, dass die Beethovenstatue „den auf Fürstenbergs schön verziertem Balkon, versammelten Herrschaften den Rücken“ kehrte. Neben der Queen saßen dort unter anderem König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, Alexander von Humboldt und Hector Berlioz. Auch Queen Victoria selbst war übrigens nicht amüsiert. „Unglücklicherweise bekamen wir, als die Statue unbedeckt war, nur eine Rücken-Ansicht zu sehen“, notierte sie in ihr Tagebuch.

Dass der Brief, der noch viele weitere spannende Details zum Beethovenfest enthält, seinen Weg nach Bonn fand, ist der heute 82-jährigen Sybille Ophoven aus Dortmund zu verdanken, die ihn im Nachlass ihres 2009 verstorbenen Mannes Adolf, einem Ur-Ur-Enkel der Briefschreiberin, fand.

Sybille Ophoven nahm Kontakt zum Beethovenfest auf, das sie an den Beethovenfest-Chronisten Manfred van Rey verwies. Der wandte sich an die Bürger für Beethoven, die alljährlich in einem kleinen Festakt an die Enthüllung des Denkmals erinnern. „Bürger“-Chef Stephan Eisel telefonierte mit der Frau, die ihm das Original buchstäblich postwendend zusandte und dabei half, die vielfachen verwandtschaftlichen Verbindungen der Familie Ophoven nach Bonn aufzufächern.

Dass der Brief eine wertvolle Bereicherung der Sammlung des Beethoven-Hauses darstellt, unterstrich dessen Direktor Malte Boecker. „Die Sammlung wächst immer weiter, und damit wachsen auch die Erkenntnisse“, sagte er.

Im Internet sind Manuskript und Übertragung auf buergerfuerbeethoven.de zu finden. Auch das Beethoven-Haus stellt sie ins Netz. (Bernhard Hartmann)