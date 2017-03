Bonn. Das David Helbock Trio mit neuer CD und einem Konzert im Kammermusiksaal Bonn. Der Bogen reicht bis zum Thema aus der Filmmusik zu "Star Wars"

Funktioniert der Beginn des zweiten Satzes von Ludwig van Beethovens siebter Sinfonie, diese feierliche, getragene Prozession, als Material für eine Jazz-Improvisation? Und klappt die Interpretation dieses sinfonischen Kleinods in der Besetzung Klavier, Ukulele und Schlagzeug? Klingt bizarr, ist aber ein tolles Hörerlebnis. Mit unter drei Minuten ein leider kurzes, großes Vergnügen, mit dem das David Helbrock Trio seine hervorragende aktuelle CD „Into the Mystic“ eröffnet. Gut möglich dass das Zitat der Siebten am Freitag im Kammermusiksaal zu hören sein wird, wenn das Helbrock Trio dort gastiert. Die CD lässt jedenfalls die Erwartungen steigen.

Drei klasse Musiker, neben Helbrock Raphael Preuschl an Bass und Ukulele sowie Reinhold Schmölzer am Schlagzeug, glänzen etwa in „The Soul“, einem Stück, das sich auf den persischen Dichter Hafis bezieht. Hier blitzt der eigenwillige, bisweilen harte und ungewöhnlich verfremdete Sound des Trios auf. Und dann kommt eine Überraschung nach der anderen: Auf die feine Hommage an Thelonious Monk folgen Motive aus John Williams Filmmusik von „Star Wars“.

Gleich viermal geht das Trio den interstellaren Wettstreit ein: Kino-Opulenz gegen das filigrane Spiel dreier Jazzer. Ein hochinteressantes Experiment. Helbrock spielt seine pianistische Klasse in der gefühligen Ballade „Eros“ aus, „Masks“, eine witzige, temporeiche Latin-angehauchte Nummer, lässt dann wieder den Soundtüftler und Rhythmusfreak hervortreten. Auch Bass und Schlagzeug brillieren hier. Zart und melancholisch endet die Reise durch die Mythen mit dem traumverlorenen „The World Needs More Heros“. Herrlich.

David Helbrock Trio: „Into the Mystic“ (ACT Musik). Konzert im Kammermusiksaal am Freitag, 31. März, 20 Uhr. Karten bei Bonnticket