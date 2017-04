Festival in Bonn

Bonn. 20 Veranstalter präsentieren sich vom 1. bis 31. Mai im "Musikschaufenster" Beethoven@home. Es ist ein hoffnungsvoller Ausblick auf der Zielgeraden zum Jubiläumsjahr 2020

Von Verena Düren, 25.04.2017

Nach der Programmvorstellung zum diesjährigen „Musikschaufenster“ Beethoven@home sieht die Terminplanung für den Wonnemonat Mai denkbar einfach aus: „Beethoven@home“ ließe sich problemlos für den ganzen Monat eintragen – und es würde nie langweilig. Zur Programmvorstellung hatten die Organisatoren in die Bonn-Info eingeladen und eine bunte Runde um den Tisch versammelt. Neben der Organisatorin Solveig Palm, der stellvertretenden Vorsitzenden der Bürger für Beethoven, Annette Schwolen-Flümann, Anja Stadler als Vertreterin der Universität Bonn und der Schirmherrin Ute Pauling stellten auch einige der Veranstalter ihre Beiträge zum Musikschaufenster vor.

Mit 24 Veranstaltungen von 20 Veranstaltern gibt es fürs Publikum vom 1. bis 31. Mai besonders viel zu erleben – ein hoffnungsvoller Ausblick auf der Zielgeraden zum Beethovenjubiläum 2020. Auch inhaltlich geht man dieses Mal näher an Beethoven heran, dessen Musik sich in jedem einzelnen Programm wiederfindet. Schirmherrin Ute Pauling betonte die wichtige Aufgabe, die Begeisterung für Beethoven und seine Musik in die Stadt zu tragen und ihn für alle zugänglich zu machen – eine Aufgabe, die Solveig Palm mit dem Netzwerk Ludwig van B. und Beethoven@home seit Jahren erfüllt.

Annette Schwolen-Flümann als Vertreterin des Kooperationspartners Bürger für Beethoven betonte die Besonderheit der Wissensvermittlung – und zwar eben nicht nur an eine eh schon musikaffine Elite. In der Tat dürfte auch in diesem Jahr für alle etwas dabei sein beim sogenannten Musikschaufenster. Die Veranstaltungen reichen von Konzerten, Kabarett, Improvisation, Gesprächsveranstaltungen, Mitmachkonzerten bis hin zur Literatur. Zehn neue Orte sind in diesem Jahr dazugekommen. Bei einem der neuen Kooperationspartner des Formats, der Universität Bonn, beginnt es dann auch am 1. Mai. Anja Stadler zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit, die sehr schlüssig ist, denn schließlich war eine der ersten Wirkungsstätten Beethovens die Schlosskirche in der Universität. Sie selbst wird auch mit ihrem inzwischen etablierten Veranstaltungsformat „spielbar“ mit einer fiktiven Begegnung von Goethe und Beethoven vertreten sein. Dem jungen Beethoven und seinem Erst-Instrument Orgel widmet sich Peter Koepke in der Zentrifuge im Haus der Luft- und Raumfahrt. Vertreten sind auch das Beethoven-Haus und die Bürger für Beethoven, deren Beethovenring-Verleihung im Mai stattfindet, sowie ein weiteres Konzert des von ihnen unterstützten Projekts „250 pieces for Beethoven“ von Susanne Kessel.

Wichtiger Aspekt ist und bleibt der Nachwuchs, der dem Netzwerk Ludwig van B. das ganze Jahr am Herzen liegt. Neben jungen Profis wie Fabian Müller, Judith Stapf, Yuhao Guo, Elena Harsányi, Toni Ming Geiger, Jamina Gerl und Nico Heinrich ist auch die nächste Schüler-Generation vertreten. Ein ganz wunderbares Beispiel hierfür ist der Beitrag der Donatusschule, in der fast jedes Kind ein Instrument spielt. Querverbindungen zwischen Musik und Literatur stellt auch das Gesprächskonzert mit den Brüdern Liepe zur Kreutzersonate in der Parkbuchhandlung dar. Neu und auch für die Künstlerin interessant ist das Format der „Beethoven-Klausur“ auf der Burg Adendorf: Die Pianistin Hanna Bachmann ist eingeladen, sich ein paar Tage hinter verschlossenen Mauern intensiv mit Beethoven zu beschäftigen.

Das komplette Programm im Netz unter beethoven-at-home.blogspot.de