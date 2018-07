Vertraut und fremd

Bonn. Der Preisträger des Rheinischen Kunstpreises Masoud Sadedin stellt im LVR Landesmuseum aus. Seit über 30 Jahren lebt er in Deutschland und hat einen eigenen Malstil entwickelt

Von Gudrun von Schoenebeck, 05.07.2018

Totgesagte leben länger und das ist für die Gattung der zeitgenössischen Malerei nun wirklich keine neue Erkenntnis. Aber es ist doch immer wieder bemerkenswert, wenn jemand angesichts der aktuellen Dominanz von Installationen, Performances und digitaler Kunst eine eigene malerische und noch dazu realistische Position findet und behauptet. Masoud Sadedin, 1956 im Iran geboren und an der Teheraner Universität künstlerisch ausgebildet, ist diesen Weg gegangen.

Seit über 30 Jahren lebt er in Deutschland und hat einen Malstil entwickelt, der sowohl formal als auch inhaltlich spannende Aspekte miteinander verbindet. Dafür erhielt er im vergangenen Jahr den mit 20 000 Euro dotierten Rheinischen Kunstpreis des Rhein-Sieg-Kreises und zeigt nun seine Arbeiten in einer Einzelausstellung im LVR Landesmuseum.

Sadedin ist der achte Preisträger und konnte die Jury in einem Feld von 360 Mitbewerbern für sich einnehmen. Beinahe alle seiner größerformatigen Ölbilder sind Hingucker, die die Blicke anziehen. Aber es sind nicht das Spektakel oder die Sensation, auf die man aufmerksam wird. Vielmehr wirken die dargestellten Szenen sogar eher entrückt, nicht für fremde Augen gedacht und verstärken damit ihre geheimnisvolle Anziehung.

Haltungen, Blicke, Gesten

Ganz klar, Sadedin spielt sowohl in seinen malerischen als auch psychologischen Mitteln sehr gekonnt mit einer Spannung aus realistischen und absurden Elementen. Die Menschen in seinen Bildern sind in Vorgänge vertieft, die man zwar beschreiben, aber nicht verstehen kann. Sie halten schwarze Bücher oder weiße Papierrollen, starren auf ausgefaltete Zollstöcke oder lehnen sich gegen ein Rohr an, das aus der Wand vorsteht. Das sind Haltungen, Blicke und Gesten, die – und so heißt auch der Titel der Ausstellung – „vertraut wie fremd“ erscheinen.

Auch formal werden wir angelockt und dann im Unklaren gelassen. Die Räume, in denen die Menschen agieren, sind nie eindeutig definiert, selbst wenn ein gemaltes Gestell aus Holzlatten Tiefe und Perspektive vorgibt. Die (selbstgebaute) Lattenkonstruktion gibt es tatsächlich im Atelier des Künstlers und auch die Protagonisten der Bilder sind Menschen aus Sadedins nahem Umfeld. Sie agieren nach genauen Vorgaben des Künstlers, der sein Bild Wirklichkeit werden lässt, bevor er es malt. Bildideen findet er nicht selten in der Kunstgeschichte.

Eine Szene aus Goyas „Erschießung der Aufständischen“, eine Haltung aus Bruegels „Sprichwörter“ oder eine Requisite von Duchamp können Auslöser für Sadedins Bilder werden. Diesen Ursprung muss man nicht kennen, denn hier geht es nicht um Rückgriffe auf alte Meister sondern um Hoffnung, Mut, Kraft oder Dummheit. Also darum, was bedeutsame Kunst zeitlos und damit für die Gegenwart relevant werden lässt. Die zeitgenössische politische Kunst mit ihren einseitigen Aussagen, die schnell kraftlos würden, sei nichts für ihn, sagt Sadedin. Er suche nach Formulierungen, die mehrdeutig sind, so dass jeder Betrachter seine Interpretation finden kann. Ein hoher Anspruch, der, wenn er erfüllt wird, auch den Rheinischen Kunstpreis verdient.

LVR-Landesmuseum, Colmantstraße 14-16, bis 30. September. Di–Fr und So 11-18, Sa 13-18 Uhr, Katalog Kunsthaus Troisdorf Verlag, 18 Euro