Neues Programm

Remagen. Von van Gogh bis Graubner: Das Arp Museum Bahnhof Rolandseck setzt im Jahresprogramm 2018 auf Malerei

Nach der wirklich sensationellen Ausstellung über den Bildhauer Henry Moore zum Zehnjährigen des Arp Museums Bahnhof Rolandseck wieder zur musealen Tagesordnung überzugehen, geschweige denn etwas Adäquates für 2018 hinzukriegen, dürfte schwierig sein. 75 000 Besucher haben Moore, Arp & Co. im laufenden Jahr angelockt, das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte des jungen Hauses. Wer noch nicht bei Moore war, sollte das nachholen, bis zum 7. Januar ist Zeit.

Und wer Moore noch nicht mit Schnee gesehen hat, bekommt bestimmt noch seine Chance. Direktor Oliver Kornhoff und sein Arp-Team sind noch ganz berauscht von den hochkarätigen Tandems des Jahres – Moore und Arp, Moore und Architekt Richard Meier, Moore und Klassiker der Kunstsammlung Rau – und stürzen sich gleich in den nächsten Rausch: Auf das skulpturgetriebene Jahr 2017 folgt der malerische Farbrausch des Jahres 2018.

Höhepunkt wird ab 26. August die Ausstellung „Im Japanfieber – Von Monet bis Manga“ sein, eine, wie der Titel es schon suggeriert, Jahrhunderte und Gattungen übergreifende Schau über ein Phänomen, dass im späten 19. Jahrhundert seinen Ursprung hatte. Damals öffnete sich Japan während der Meiji-Restauration erstmals dem Westen und löste einen unglaublichen Kulturtransfer aus. Die Impressionisten stürzten sich auf die innovativen Kompositionen japanischer Farbholzschnitte, Künstler steckten ihre Modelle und Geliebten in Kimonos, ließen sich geradezu ganzheitlich von der fernöstlichen Lebensart – beziehungsweise was sie dafür hielten – inspirieren. Japan hat das alte Europa kreativ erschüttert und revolutioniert, die Nachbeben manifestieren sich im 21. Jahrhundert in Figuren wie Hello Kitty, interaktiven Phänomenen wie Pokémon Go und in den Rollenspielen der Cosplay-Conventions.

Claude Monets Japan-Sammlung

Das Arp Museum kooperiert bei dieser Schau mit dem Musée des Impressionnismes in Giverny, was unter anderem den Effekt hat, dass man in Rolandseck exklusiv Claude Monets persönliche Sammlung japanischer Farbholzschnitte zeigen darf. Kunst von Monet, Georges Seurat, James Ensor und Gustave Caillebotte wird neben Arbeiten von Utagawa Hiroshige bis Katsushika Hokusai und zeitgenössischen Mangas und Animes diesen japanisch-europäischen Kosmos in der Kunstkammer und im historischen Bahnhof erhellen.

Die Belletage im Maierbau gehört ab 18. Februar ein Jahr lang dem vor vier Jahren gestorbenen abstrakten Maler Gotthard Graubner und seinen warmen, weichen Kissenbildern und Farbraumkörpern. „Mit den Bildern atmen“ ist die Schau treffend überschrieben. Graubner, der seit den 1970er Jahren ein Fan des Rolandsecker Künstlerbahnhofs war, verknüpft buddhistische Lebenskunst mit westlicher Abstraktion.

Ein Fest der Farbe wird sicherlich auch der Auftritt der Kunstkammer Rau im Jahr 2018: „Rausch der Farbe – Von Tiepolo bis K.O. Götz“ (ab 18. März) heißt eine Schau, die Meisterwerke aus der Unicef-Sammlung von Gustav Rau, darunter Impressionisten wie Monet, aber auch Fauvisten wie Maurice Vlaminck, auf eigene Bestände des Museums treffen lässt, etwa Werke von Götz, Antonius Höckelmann und Simone Demandt.

Die weite Welt der Keramik

Kunst der Gegenwart wird auch die traditionelle Stipendiatenschau des Künstlerhauses Balmoral ab 29. April präsentieren. Der Titel „Es dauert. Es ist riskant. Es bleibt womöglich für immer“ kommt als feines Rätsel daher. Die Auflösung sei ausnahmsweise verraten: Es geht um Keramik, ein Feld, auf dem sich in der jungen Kunst offenbar einiges tut.

Natürlich wird auch der Museumspatron Arp zum Zug kommen. In einem äußerst reizvollen „Rendez-vous des amis“ (ab 18. Februar) trifft er auf den Hannoveraner Künstler Kurt Schwitters. Vor hundert Jahren begegneten sie sich erstmals im Berliner Café des Westens. Jetzt kommen die beiden und ihre Welten, Merz-Kunst aus Hannover und Dada Zürich, in Rolandseck wieder zusammen. Sophie Taeuber-Arp berichtete einmal von den Kooperationen der Freunde: „Es wird gedichtet, gemerzt und gearpt, den ganzen Tag.“

In der zweiten Jahreshälfte gibt es noch mehr Arp, in der Serie der Papierarbeiten wird ein neues Kapitel aufgeschlagen.