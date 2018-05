Andris Nelsons leitet das Gewandhausorchester Leipzig in Köln..

Köln. Das Gewandhausorchester aus Leipzig gastiert mit Andris Nelsons am Pult in der Kölner Philharmonie und begeistert das Publikum - Auch weil der Lette einen besonderen Zugang zur russischen Seele hat.

Von Olaf Weiden, 01.05.2018

Späte Werke von Mozart und Tschaikowsky hatte der neue Chefdirigent Andris Nelsons seinem Gewandhausorchester aus Leipzig auf die Pulte gelegt. In der voll besetzten Philharmonie zündete das Traditionsorchester doch zunächst eine virtuose Sprengladung für riesig besetztes Orchester, die Thomas Larcher im letzten Jahr für die Leipziger zusammengeführt hatte: Da explodierte Stoff für zehn Sinfonien in zehn Minuten.

Dieses Stück geballten Klanges hat es in sich. Es spricht unentwegt auf den Hörer ein, ohne auch nur in einem Takt geschwätzig zu wirken. Der Eindruck entsteht, der Komponist habe ein längeres Musikstück von jeglichem Ballast befreit und komprimiert. Und es handelt sich nicht nur um sinfonische Höhepunkte im Schnelldurchlauf. Auch ein Klavierkonzertfetzen leuchtet kurz auf, Geschichten absoluter Musik für die nächsten 1001 Nächte werden angerissen, der Komponist auf der Suche nach originären Urelementen, und Larcher hat ein Problem: Er findet ständig.

So endet das Werk „Chiasma“ mit einer offenen Frage in einem verklingenden Dominantseptakkord auf dem Akkordeon. Denn die „Eine ganze Welt“, die er hier musikalisch abbilden wollte, dreht sich ja weiter. Dass die folgende g-Moll-Sinfonie KV 550 von Mozart nach solch fundiertem Getöse nicht nach leichter Ohrwurmmusik klang, verdankt sie natürlich ihrem genialen Tonsetzer, aber auch der hohen Spielkultur eines Orchesters, bei dem der Maestro Nelsons nach einer ersten Spielzeit bereits angekommen zu sein scheint. Nelsons schlug flüssige Tempi, tänzerische Schwünge und wippte sogar zum Andante kurzfristig mit einem Schuh in der Luft, ohne seine ruhende Kraft zu gefährden.

Der Lette hat einen besonderen Zugang zur russischen Seele. Und die Sechste, die „Pathétique“, schrammt in mancher Interpretation an sogenannte Schmachtfetzen. Der Gewandhauskapellmeister wirkte dem als Lenker sehr erfolgreich entgegen. Hier traf Herzlichkeit, unbändiges Temperament und tief empfundene Trauer auf mitreißende Freude im dritten Satz: Das offene Strahlen des Maestros stachelte die Spielfreude und Perfektion im Orchester an. Das Publikum: schlichtweg begeistert.