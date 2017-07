Kölner Sommerfestival

"Wundervolle Tänzer": Robert Battle während einer Probe in der Ailey School in New York.

Köln. Seit sechs Jahren ist der Choreograf Robert Battle Chef beim Alvin Ailey American Dance Theater in New York. Im August kommt die Company mit neueren Stücken und dem Klassiker "Revelations" in die Philharmonie.

Mit einem klaren „No!“ beantwortet Robert Battle die Frage, ob er lange überlegen musste, als die Chefin des Alvin Ailey American Dance Theater (AAADT), Judith Jamison, ihn fragte, ihr Nachfolger zu werden. Das war 2011. Damals hatte er zwar noch seine eigene, zehn Jahre zuvor gegründete Truppe, die Battleworks Dance Company. „Aber die war sehr viel kleiner“, erläutert er in einem Gespräch. „Das Alvin Ailey American Dance Theater ist ja eine wirklich große und traditionsreiche Institution“, sagt er über die 1858 gegründete Company. „Und ich bin erst ihr dritter Direktor.“ Dieser Job klingt nach Lebensaufgabe.

Heute ist Battle, der 1972 in Jacksonville, Florida, geboren wurde, an einem Punkt angekommen, an dem er eigentlich nicht mehr beweisen muss, dass er es kann. „Ich versuche, beides zu sein“, sagt Battle, wenn es um die Frage geht, ob er sich mehr als Innovator oder Hüter der Tradition fühlt. „Ich denke, es ist schon eine wichtige Aufgabe, die Stücke, die uns groß gemacht haben, auch weiterhin zu pflegen. Aber wir müssen genauso immer wieder neue Stücke ins Programm nehmen, die uns ein bisschen weiterbringen. Natürlich dürfen sie nicht so stark von unserem Stil abweichen, dass die Leute uns nicht wiedererkennen.“

Seine Politik, die legendäre New Yorker Tanzcompany nicht revolutionär umzukrempeln, sondern vorsichtig zu erneuern, ist mit den Jahren aufgegangenen und spiegelt sich auch in den Programmen wider, mit denen das AAADT diesen Sommer Europa bereist. Beim Sommerfestival in Köln steht neben neueren Choreografien von Battle, Ronald K. Brown und Rennie Harris natürlich auch der Ailey-Klassiker „Revelations“ aus dem Jahre 1960 auf dem Programm. Battle: „Wenn jemandem die neuen Stücke nicht gefallen, kann er sich immer noch auf die traditionellen freuen. Das macht es für uns leichter.“

Die aktiven Tänzer heute sind erst zur Company gestoßen, nachdem die langjährige Ailey-Vertraute und Primaballerina Judith Jamison sich zurückgezogen hatte. „Aber“, sagt Battle, „viele von ihnen haben ja die Ailey School durchlaufen und sind in dieser Tradition ausgebildet.“ Noch immer sei Aileys „Revelations“ der Grund für viele junge Tänzer, sich der Company anschließen zu wollen.

Der Klassiker "Revelations" fasziniert junge Tänzer bis heute

Für Battle selbst ist das Stück, in dem Ailey zu der Musik von traditionellen Spirituals, Gospels und Blues das afrikanische Erbe der schwarzen Bevölkerung im Süden der USA feiert, zeitlos. „Dieses Meisterwerk ist heute so bedeutend und wichtig wie zu der Zeit, als es 1960 entstand. Ich finde, es besitzt eine universale Aussagekraft, die unabhängig ist von Religion und von dem kulturellen Hintergrund des Publikums. Es transportiert eine ganz persönliche Botschaft für jeden einzelnen Zuschauer.“ Das können die heutigen Interpreten genauso herüberbringen wie jene, die noch persönlich mit Ailey oder Jamison zu tun hatten: „Sie sind wundervolle Tänzer, und sie bilden eine Brücke von dem Werk zu den Menschen, die den Tanz und das Leben lieben. Sie helfen, unser Morgen ein bisschen besser zu machen“, sagt Battle.

Für Battle kann Tanz noch immer ein politisches Statement sein. Auch Jahrzehnte nach der Bürgerrechtsbewegung der afroamerikanischen Bevölkerung. „Wir sehen immer noch dieselben Probleme, was Gleichheit und Unterdrückung angeht. Sie sehen heute ein bisschen anders aus, aber es ist immer noch dieselbe Sache.“

Eine Verbindung zwischen Aileys Stil und dem der Gastchoreografen ist in der Wahrnehmung Battles durchaus gegeben. Zum Beispiel im Falle Ronald K. Browns, dessen „Four Corners“, wie Battle erläutert, „tief in westafrikanischem Tanz wurzelt, verbunden mit modernem Tanz.“ Ähnlich verortet er Rennie Herris' Beitrag „Exodus“, der vom Hip-Hop beeinflusst ist. Für ihn sind sie typische Beispiel dafür, was das AAADT ausmacht: Die gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Stile.

Sein eigenes Stück „Takademe“ mag da am ehesten herausfallen. Es ist ein frühes Werk, das Battle, wie er erzählt, in einem Wohnzimmer im New Yorker Stadtteil Queens kreiert hat. „Es ist sehr stark inspiriert durch den indischen Kathak-Tanz. Es sollte ein Tanz werden, der von Rhythmus und hohem Tempo lebt, aber auch ein bisschen lustig und eine echte Herausforderung für den Tänzer ist. Bis heute lieben die Leute das Stück sehr, und es gehört zu meinen erfolgreichsten Kreationen.“ Und das, obwohl „Takademe“ nur drei Minuten und 20 Sekunden lang sei.

Aufführungen beim Kölner Sommerfestival in der Philharmonie vom 8. bis 13. August, jeweils 20 Uhr, am 12. und 13. August auch um 14 Uhr. Karten in den Bonnticket-Shops der GA-Zweigstellen.

