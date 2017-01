02.01.2017 Bonn. Mathias Tretter nimmt sich im Haus der Springmaus die Licht- und Schattengestalten 2016 vor.

Einmal so berühmt sein wie Jan Böhmermann – das ist das Ziel von Mathias Tretter. Für eine Anzeige eines dünnhäutigen Regierungschefs würde er so ziemlich alles tun. Selbst das Niveau so weit senken, dass es gerade noch für ein Schmähgedicht reicht.

Im Rahmen seines Jahresrückblicks im Haus der Springmaus nimmt der 44-Jährige nun die Gelegenheit wahr, die eigenen Verse in die Welt hinauszuposaunen. Natürlich nicht gegen Erdogan, das wäre ja nur Nachäfferei. Aber Donald Trump? Der ist bislang noch nicht mit derartigen Zeilen bedacht worden, obwohl er doch so ein lohnenswertes Ziel bietet. Perfekt.

Jetzt ist Tretter tatsächlich schneller als Böhmermann, reibt sich während der verbalen Breitseite gegen die unteren Regionen des designierten US-Präsidenten die Hände und harrt der Klage, die da hoffentlich kommen möge. Und bis es soweit ist, nimmt der selbst ernannte „Gossen-Brecht des postfaktischen Zeitalters“ mit der ihm eigenen Mischung aus feinsinniger Wortspielerei und brachialen Fäkalwitzen kurzerhand noch die restlichen Licht- und Schattengestalten von 2016 aufs Korn.

Tretters aktive Traumabewältigung geht dabei weniger auf die Zustände in Syrien oder die immer noch allgegenwärtige Flüchtlingsproblematik ein, und auch der Terroranschlag von Berlin bleibt nicht mehr als eine Fußnote – aber was soll die Satire bei diesem Thema auch bewirken? Dann doch lieber auf jene feuern, die man auch treffen kann. Auf die Briten etwa, die mit ihrem Brexit-Votum offenbar den Nachweis für potenzielle Spätfolgen von Rinderwahnsinn erbracht haben; oder auf all die Wutbürger, bei denen sich viel zu oft Dummheit mit Hass paart und die mit ihren Lügenpresse-Vorwürfen gegen die angeblich „von denen da oben“ gesteuerten und gleichgeschalteten Medien an allen Enden des politischen Spektrums eine Art Selbstoffenbarung betreiben. Dazu dann die üblichen Verdächtigen: Angela Merkel und Sigmar Gabriel, Nigel Farage und Marine Le Pen, Recep Tayyip Erdogan und immer wieder Twitter-Trump mit seinen sinnentleerten Kurznachrichten, die das gesamte diplomatische Korps in den kollektiven Selbstmord stürzen dürften. „Vielleicht wird auch alles gar nicht so schlimm“, sagt Tretter dann. „Entschuldigung, das war jetzt zynisch.“ Und das wiederum bitter.

Gewissermaßen zur Auflockerung greift er zu allgemeineren Themen, räsoniert über neue Sprachregelungen für das Internet, in dem man angesichts der zunehmenden Verfettung und Bequemlichkeit der Deutschen eher schwabbelt als surft, betrachtet den potenziellen Gasausstoß durch den Verzehr von Soja im Vergleich zu Fleischkonsumenten und fordert dazu auf, mehr unsinnige Dinge zu tun. Oder Schmähgedichte zu verfassen. Vielleicht hilft's ja. Immerhin: Trotz der ein oder anderen unnötigen Entgleisung sorgt „Nachgetrettert“ dank eines vielfach brillanten Sprachwitzes für jede Menge Spaß. So lässt sich das Jahr zumindest einigermaßen befriedigend beschließen. (Thomas Kölsch)