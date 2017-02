Bonn. Stipendiaten von Schloss Balmoral eröffnen das Ausstellungsjahr im Arp Museum Rolandseck mit der Schau „Was sich abzeichnet“. Großes Familienfest am Sonntag mit Workshops, Theater und Führungen.

Mit einem schönen Dreiklang geht das Arp Museum Bahnhof Rolandseck ins neue Ausstellungsjahr, das ein ganz besonderes ist: Am 16. September feiert das Museum sein Zehnjähriges. Anlass für Direktor Oliver Kornhoff und sein Team, im Laufe des Jahres immer wieder zu feiern. An diesem Sonntag geht es los: mit einem Familienfest, der Eröffnung der Ausstellung „Was sich abzeichnet“ mit Arbeiten der Stipendiaten des Künstlerhauses Schloss Balmoral und der Vorstellung des ausgezeichneten neuen Werkverzeichnisses der Reliefs von Hans Arp, das die Arp-Expertin des Hauses, Astrid von Asten, zusammengestellt hat.

Dass sich die Zeichnung mitunter von der Fingerübung zur Königsdisziplin der Künste vorgearbeitet hat, autonom, selbstbewusst, raumgreifend daherkommt, das lässt sich seit geraumer Zeit verfolgen. Auch die aktuelle Schau der Balmoral-Stipendiaten zeigt die enorme Bandbreite und Ausdruckskraft des Mediums. Das spürt man nicht nur in den Räumen des historischen Künstlerbahnhofs, den 13 Zeichner, ein Video- und zwei Fotokünstler bespielen, das merkt man auch beim Durchblättern des exzellenten Katalogs, der als eigenständiges Künstlerbuch überzeugt. Regine Ehleiter – auch sie ist Balmoral Stipendiatin, Kuratorenstipendiatin – hat ganze Arbeit geleistet und präsentiert ein in sich schlüssiges Ausstellung- und Katalogkonzept.

Wilde Körperabdrucke auf riesigen Papierbahnen, schwarze, gestische Zeichen von Ralf Ziervogel, empfangen den Besucher. Einige Schritte entfernt geht es in den grafischen Mikrokosmos, in unvorstellbare Verästelungen: Christian Pilz füllt ein großformatiges Blatt mit gleichsam wuchernden, an Piranesis Kerker erinnernden, ultrafeinen Strukturen einer Zukunftsstadt, Dagmara Genda reagiert zeichnerisch auf kleine Unebenheiten, Schrunden in der Wand und überzieht diese mit winzigen Strichen und Häkchen. Die Zeichnung als soziales Phänomen hat Danja Erni mit ihren fantasievollen „Zeichenstammtischen“ im Sinn, auf denen sich Bürger von Bad Ems ausprobieren durften. In einer „Zeitung“ hat Erni den Urimpuls des Zeichnens analysiert.

Auch David Semper untersucht Medium und Materie. Seine Blätter hat er mit Graphitstiften an die Wand „genagelt“, den über die Blattoberfläche ragenden Stift abgerieben, eine spannende Verbindung von Zeichnung und Objekt.

Anne Gathmann geht auch den Weg in die dritte Dimension, lässt per Zufall eine Art Zeichnung auf ihrem 130-Kilo-Gipsblock entstehen. Der Zufall führt ebenfalls bei Rayeon Kims Abdrücken und bei William Engelen Regie: In jeden Katalog hat er ein 30 Zentimeter langes schwarzes Schreibmaschinenband gelegt, das seine individuellen Spuren hinterlässt. Engelens Tonspuren durchziehen darüber hinaus den Raum: rhythmisches „Tacktack“ einer defekten CD. Wie eine botanische Schautafel mutet Gabriela Oberkoflers detailverliebte Untersuchung der Latschenkiefer an. Anna Maria Tekampe nähert sich dem Mysterium des menschlichen Körpers, Kollege Jonas Weber Herrera dekon-struiert ihn per Video, eine herausragende Arbeit. Matthias Glässers iPad-Inszenierung steuert suggestive Botschaften bei, während Petra Mattheis' Wandarbeiten men-struelle Tabus ventilieren und Christoph Medicus mit einer begehbaren Zeichnung fasziniert. Markus Georg Reintgens Fotoarbeit über Hitlers KdF-Seebad Prora und Eva Kietzmanns verstörende Reportage über eine Retortenstadt in Südkorea komplettieren die anregende Schau.

Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Remagen; bis 25. Juni. Di-So 11-18 Uhr. Katalog (Salon Verlag) 18 Euro: Eröffnung: 12. Februar, 13 Uhr