Theaterzauber in Köln

Köln. Das Künstlerkollektiv Familie Flöz eröffnet das 30. Kölner Sommerfestival in der Philharmonie mit dem Stück "Teatro Delusio". Die Besonderheit: Es spielt hinter den Kulissen

Von Susanne Schramm, 24.07.2017

Wenn Sebastian Kautz, Dana Schmidt und Daniel Matheus nach gut 80 Minuten einen Riesenapplaus entgegennehmen, dann mit dem Rücken zum Publikum. Was im Stück „Teatro Delusio“ aber unbedingt logisch ist. Denn es spielt hinter den Kulissen. Dort, wo die Bühnenarbeiter Bernd (Kautz), Bob (Schmidt) und Ivan (Matheus) immer nur hören, was vorne gerade passiert: Eine Arie wird gesungen, ein Duell ausgefochten oder ein Pas de deux getanzt.

Die drei, die dabei im Mittelpunkt stehen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Der baumlange Bernd, der aber ein Sensibelchen ist, am liebsten liest und träumt und Panikattacken bekommt, wenn er eine Leiter hochklettern soll. Der Angeber Bob, der mit seinen Werkzeugen hantiert, als wären es Waffen, und Bernd, wo immer sich dazu die Gelegenheit bietet, schikaniert. Und Ivan, einer, der gern isst und trinkt, der Fußballspiele und die Operndiva liebt, eigentlich ein ganz Gemütlicher. Trotzdem muss er den Chef rauskehren, und stellt fest, dass er einen nicht zu unterschätzenden Rivalen um die Gunst der Diva hat.

Mit der preisgekrönten Produktion des Berliner Künstlerkollektivs Familie Flöz ist Samstag das 30. Kölner Sommerfestival in der Philharmonie eröffnet worden. Die Mischung aus Figurentheater, Schauspielkunst, Clownerie und Artistik gerät grandios. Das „Teatro Delusio“ braucht keine Worte. Stattdessen verlassen sich die brillanten Akteure auf die Ausdrucksstärke ihrer Körper, auf die Magie der Musik und ihre Fähigkeit, in Sekundenschnelle Rollen, Masken und Kostüme wechseln zu können. Zusammen bringen sie es auf 29 Figuren. An denen in einem richtigen Theater ja auch kein Mangel herrscht. Da gibt es nicht nur die Bühnenarbeiter, die Sänger und die Schauspieler, sondern auch noch das Orchester nebst Dirigent, die Tänzer, die Garderobiere, die Putzfrau, den Impresario.

Eigener Zauber

Jede einzelne der großnasigen Masken bildet einen kompletten Charakter ab. Wie den blasierten, aber schon etwas in die Jahre gekommenen Solotänzer des Balletts, oder die erfolgsverwöhnte Operndiva mit den lackschwarzen Haaren, deren Züge an die Callas erinnern. Auch einen Theatergeist gibt es und einen putzigen Waschbär, der in einem Theaterkoffer wohnt. Letztere sind Puppen, die gespielt werden. Mitunter von sechs Händen gleichzeitig.

Im „Teatro Delusio“ wird gesungen, getanzt, geliebt und gelitten, gehämmert und getackert. Es werden Leitungen verlegt und Kulissen verschoben, Stars werden geboren und Karrieren geknickt. Durch den verrückten Blickwinkel gewinnt das Ganze einen eigenen Zauber. Man bangt mit denen hinter der Bühne – und fiebert nicht wie gewohnt mit denen davor. Leider gab es nur noch eine zweite Aufführung am Sonntagnachmittag, danach sind die Darsteller weitergezogen. Die Kölner hätten sie gerne noch etwas dabehalten.

Das Sommerfestival läuft noch bis 20. August. Weitere Programmpunkte sind „Shadowland 2“ (25.7. bis 6.8.), das „Alvin Ailey American Dance Theatre“ (8. bis 13.8.) und das Tangomusical „Tanguera“ (15. bis 20.8.). Alle Infos: www.koelnersommerfestival.de