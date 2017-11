Bad Honnef. Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef feiert 30-jähriges Bestehen. Häufig sind es Künstler aus der Region, die im Kunstraum ihre Arbeiten zeigen.

Von Gudrun von Schoenebeck, 29.11.2017

In einer Stadt, in der es keine erkennbare Kulturpolitik gibt, ist bürgerschaftliches Engagement im Interesse der Kunst notwendig, sogar essenziell, damit überhaupt von einer Kulturszene gesprochen werden kann. Bad Honnef ist so ein Fall. Neben vielen anderen Privatinitiativen, ohne die in der Stadt wenig los wäre, kann der „Verein zur Förderung von Kunst und Kultur in Bad Honnef” für sich reklamieren, eine wichtige Funktion im kulturellen Leben der Stadt übernommen zu haben.

Die Geschichte des Vereins begann vor genau 30 Jahren, als im neuen, von Joachim Schürmann geplanten Rathaus eine Ausstellung mit Werken von Ernst Günter Hansing eröffnet wurde. Eine große, damals entstandene Wandarbeit des Malers und Spezialisten für baugebundene Plastik ist bis heute ein markantes künstlerisches Zeichen im Ratssaal geblieben. Anders als beim Rathausneubau, der wesentlich teurer geworden war als geplant, blieb nach dieser rein aus Spenden finanzierten Ausstellung noch Geld übrig. Daraus wurde das Startkapital für den Kulturverein, der aber in den nächsten Jahren in der Öffentlichkeit zunächst wenig in Erscheinung trat.

Erst als der Verein sich daran machte, die unbebaute Fehlstelle unter dem Ratssaal zu schließen – dort war einst ein Café geplant, aber aus Kostengründen nie fertiggestellt worden – erschloss man sich neues kulturelles Potenzial in Form eines Ausstellungs- und Veranstaltungsraumes, der mit seinen hohen Decken und guten Lichtverhältnissen einiges an Möglichkeiten bietet. Dieser „Kunstraum”, ebenfalls vollständig durch Spenden finanziert, wurde 2003 fertiggestellt, seit 2008 ist der Verein schuldenfrei. Rund neun Ausstellungen schultert er jährlich.

Häufig sind es Künstler aus der Region, die hier ihre Arbeiten zeigen, aber das ist keine Voraussetzung, um sich für einen Ausstellungstermin bewerben zu dürfen. Ein inhaltlich unterfüttertes Ausstellungsprogramm gibt es nicht, ein Beirat wählt aus den zahlreichen Bewerbungen, die jedes Jahr eintreffen, die Kandidaten aus. Die Öffnungszeiten sind knapp bemessen, und nicht nur die Aufsicht muss von den Künstlern selbst übernommen werden.

Dennoch treffen viele Bewerbungen ein, die Termine für nächstes Jahr stehen, und für 2019 gibt es bereits Zusagen. In der Zukunft wolle man die Kooperationen mit anderen Kulturorganisationen, etwa im Musik- oder Literaturangebot, weiter ausbauen, sagt Cornelia Nasner, die im vergangenen Jahr den langjährigen Vorsitzenden und Vereinsgründer Werner Osterbrink im Generationenwechsel abgelöst hat.

Kunstraum Bad Honnef, Rathausplatz 3. Die Ausstellungen sind geöffnet Do, Fr von 16-19 Uhr und Sa, So von 10-13 Uhr. Internet: www.kunstraum-bad-honnef.de