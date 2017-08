Gesprächsreihe

Bonn. Viktoria Binschtok spricht bei den „photography talks“ im Kunstmuseum und in der Uni Bonn über ihre Arbeit. Seit mehreren Jahren schon arbeitet Binschtok an der Serie „Cluster“

Von Gudrun von Schoenebeck, 04.08.2017

Die künstlerische Arbeit von Viktoria Binschtok setzt in einer Welt an, in der sich Sehgewohnheiten genauso schnell etablieren, wie sie sang- und klanglos wieder verschwinden. Die Rede ist vom World Wide Web, das unseren Blick auf das, was Fotos können und wollen, wie kaum etwas anderes in den letzten 15 Jahren verändert hat.

Die Künstlerin, 1972 in Moskau geboren, war Meisterschülerin bei Tim Rautert in Leipzig und lebt heute in Berlin. Ihre Arbeitsweise stellte sie jüngst bei den „photography talks“ vor, einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Kunstmuseum und Kunsthistorischem Institut der Bonner Universität. In ihren Werkreihen bewegt sich Viktoria Binschtok an einer Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Fotografie.

Dass es dabei um weitaus mehr geht als um die fotografische Aufnahmetechnik, muss nicht besonders betont werden. Wenn die Künstlerin verschiedenen Foto-Phänomenen im Internet nachspürt, geht sie damit der Frage nach, wie tief die Digitalisierung vorgedrungen ist und unser Verhalten bewusst und unbewusst verändert hat. Da ist zum Beispiel Google Street View, das Binschtok in seinen Anfängen 2008 entdeckte. „Ich war begeistert“, sagt die Künstlerin „und flanierte stundenlang online durch die Straßen von New York.“ Dabei fielen ihr Passanten auf, die direkt in die Kamera auf dem Autodach schauten, von der sie, rein zufällig und maschinengesteuert, abgelichtet wurden.

„World of Details“

Die Künstlerin reiste daraufhin selbst nach New York City und suchte die Orte auf, an denen die Google-Aufnahmen entstanden waren. Den vollautomatisch erstellten Panoramabildern, die ohne ästhetische Absichten entstanden waren, stellte sie eigene analog fotografierte Details derselben Plätze gegenüber. Diese Serie heißt „World of Details“ und fragt nach der Authentizität und der Intention von Fotografien.

Seit mehreren Jahren schon arbeitet Binschtok an der Serie „Cluster“, in der sie stichprobenartig in die allgegenwärtige Bilderwelt eingreift. Ausgehend von einem selbst gemachten Foto, das sie in die Internet-Bildersuche einspeist, lässt sie nun dem Algorithmus freies Spiel. Der sucht weitere Fotos, die er für passend hält und zwar aufgrund rein formaler Kriterien wie Farbe und Form.

Inhaltlich haben die Bilder nichts miteinander zu tun, und doch treten die verschiedenen Bildkontexte miteinander in Beziehung, manchmal heftig und gegensätzlich, manchmal elegant oder poetisch und fast immer überraschend. „Der Anlass für ein Bild ist ein Bild“, sagt die Künstlerin zu ihrer Konzept-Fotografie, deren inhaltliche Bedeutung nicht in der fotografischen Darstellung, sondern im Umgang damit zu suchen ist.

Ausstellung im Kunstmuseum Bonn: Ab 23. November wird Viktoria Binschtok im Rahmen der Ausstellungsreihe „Ausgezeichnet“, Folge zwei der Reihe, die sich Stipendiaten der Stiftung Kunstfonds widmet, zu sehen sein.