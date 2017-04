Interview mit Phoenix-Programmgeschäftsführer

Fernsehen made in Bonn: Die Phoenix-Programmgeschäftsführer Michaela Kolster und Michael Hirz sprechen im Interview über weibliche Zuschauer, Quoten und Bonn als Fernsehstandort.

Frau Kolster, Herr Hirz, worauf können sich die Zuschauer zum 20. Geburtstag von Phoenix freuen?

Michaela Kolster: Das Jahr ist natürlich ein besonderes für uns als Sender. Neben dem Geburtstag stehen uns in Deutschland und Europa wichtige Wahlen bevor. Inhaltliche Schwerpunkte werden außerdem „Europa in der Krise“ und „Gefährdete Demokratie?“ sein. Auch unsere Reihe „Rätsel RAF-Terror“ läuft weiter. Insofern freuen wir uns auf ein sehr ereignisreiches Jahr.

Was hat sich über die Jahre für den Sender und seine Zuschauer verändert?

Michaela Kolster: Unser Programm sieht heute ganz anders aus als zu Beginn. Zum einen senden wir jetzt 24 Stunden und sieben Tage pro Woche. Zum anderen sind die Zeiten viel außenpolitischer geworden. Natürlich bilden wir auch heute ganze Sitzungstage des Bundestages ab – oft aber wechseln wir inzwischen zu parallel im In- oder Ausland stattfindenden Pressekonferenzen oder Plenardebatten, weil das der Zuschauer auch so erwartet. Auch technisch hat sich viel verändert: Vor zwei Jahren erfolgte der komplette Umbau unserer Sendetechnik in HD. Und statt eines Ü-Wagens verwenden wir bei Ereignissen verstärkt Mobilfunktechnik zur Übertragung. Das hat uns flexibler und schneller gemacht.

Wie steht es um die Einschaltquoten, und wie sieht der „typische“ Phoenix-Zuschauer aus?

Michael Hirz: Wir werden seit Jahren von mehr als vier Millionen Zuschauern täglich gesehen, was einem Marktanteil von 1,1 Prozent entspricht. Damit sind wir ein Großer unter den Kleinen. Uns sehen vor allem Leute, die dieses Land bewegen und die als Multiplikatoren wirken. In Metropolen und Ballungsräumen werden wir überdurchschnittlich eingeschaltet, im Osten stärker als im Westen, uns sehen eher Höhergebildete und überwiegend Männer.

Sehen Sie noch Potenziale für mehr Wachstum?

Hirz: Man sieht ja, dass die Zeiten in ganz Europa wieder politischer geworden sind. Vor diesem Hintergrund wird verstärkt auf unser Angebot zurückgegriffen.

Kolster: Wenn wir noch mehr Publikum erreichen wollten, müssten wir ein anderes Programm machen – mit Serien und Fiktion zulasten des reinen Informationsprogramms. Aber Phoenix ist nicht zu dem Zweck gegründet worden, Quote zu machen, sondern als Komplementärangebot von ARD und ZDF.

Gibt es Versuche, mehr Frauen als Zuschauer zu gewinnen?

Kolster: Natürlich, wir arbeiten daran. Beispielsweise haben wir die Zahl der Moderatorinnen und unserer weiblichen Gesprächsgäste erhöht, um auch Frauen als Meinungs- und Funktionsträger noch stärker sichtbar zu machen.

Die Stärke im Osten veranlasst Sie jetzt aber nicht zu Umzugsüberlegungen in Richtung Leipzig oder Dresden? Der Standort Bonn …

Hirz: … steht nicht zur Disposition. Der Berichterstattung eines Politiksenders tut etwas räumliche Distanz zum Zentrum des Geschehens in Berlin auch ganz gut. Man nimmt nicht jede Aufgeregtheit mit. Außerdem werden Brüssel und Straßburg immer wichtiger, da ist Bonn der ideale Standort.

Was sagen Sie zu der Forderung, in Deutschland sollte es auch einen klassischen Nachrichtenkanal wie CNN geben?

Kolster: Wir sind ganz ausdrücklich kein Nachrichtensender, und könnten das mit unseren Ressourcen gar nicht leisten. Unser Auftrag liegt im Genre des Ereigniskanals, ergänzt durch Diskussionen und Dokumentationen zur Analyse und Vertiefung. Damit sind wir sehr zufrieden.

Hirz: Zumal dieses Prinzip zukunftsträchtig ist. So ermöglichen wir es dem Zuschauer, sich durch ungefilterte Übertragungen über längere Strecken und viel Hintergrund ein eigenes, differenziertes Urteil zu bilden. Damit lässt sich auch der „Lügenpresse“-Vorwurf entkräften. Ganz bewusst verzichtet Phoenix auf eigene Kommentare und Bewertungen.

Wie ist der Rückhalt in Politik und den beiden Mutterhäusern ARD und ZDF?

Hirz: Die Rückmeldungen, die wir haben, lassen nicht den Schluss zu, dass uns jemand den Stecker aus der Dose ziehen will. Ich glaube, dass wir auch einen großen Beitrag zur politischen Kultur im Land leisten und dieser Wert allgemein anerkannt wird. Die Reputation, die wir uns in 20 Jahren erarbeitet haben, zeigt, dass Phoenix längst eine Marke geworden ist.