Stimme gegen das Unrecht

Bonn. Die venezolanische Pianistin Gabriela Montero spricht über den Beethovenpreis, der in diesem Jahr an Wolfgang Niedecken verliehen wird, und über Menschenrechte in ihrer Heimat. Zur Preisverleihung am 19. Dezember kommt auch sie nach Bonn.

Im Kopf der venezolanischen Pianistin Gabriela Montero muss es unaufhörlich klingen und singen. Diese Frau besteht sozusagen aus Tönen. Wenn sie in ihren Konzerten das Publikum auffordert, ihr eine Melodie vorzugeben, beginnt sie aus dem Stegreif nach allen Regeln der Kunst darüber zu improvisieren. „Das kann man gar nicht lernen“, ist sie überzeugt. „Das kommt einfach so aus mir heraus.“

Es gab Zeiten, da gehörte die Improvisation zum guten Ton eines klassischen Musikers. In Wien feierten die zeitgenössischen Fans den Pianisten Ludwig van Beethoven einst weniger für die Texttreue seiner feingeistigen Interpretationen als für seine freien Fantasien. Diese Kunst beherrschen heute noch Jazzer und Kirchenorganisten. Und Montero. Aber während ihrer Ausbildung wurde das gar nicht gern gehört, erinnert sie sich. Es musste erst jemand wie die argentinische Klavierlegende Martha Argerich kommen, um sie darin zu bestärken, ihre besondere Gabe auch öffentlich vorzuführen. Jetzt kommen beide nach Bonn. Zur Verleihung des Beethoven-Preises der Beethoven Academy am 19. Dezember in der Bundeskunsthalle an Wolfgang Niedecken, den Kölner BAP-Musiker.

Dass es sich nicht um einen reinen Musikpreis handelt, findet Montero großartig. „Das passt perfekt“, kommentiert sie den langen Namen „Internationaler Beethovenpreis für Menschenrechte, Frieden, Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion“. „Beethoven war jemand, der in seiner Musik das Streben nach Menschlichkeit artikulierte“, sagt sie im Gespräch mit dem General-Anzeiger. „Da schwingt viel vom Geist des Menschenrechts mit.“ Sie hört darin eben nicht nur Töne und Harmonie, sondern auch viel Empathie für den Menschen.

Auch diese Haltung verbindet sie wie die Kunst der Improvisation mit Beethoven. Undenkbar wäre es für sie, sich in den Elfenbeinturm der klassischen Musik zurückzuziehen. Für sie ist Haltung zu zeigen Pflicht. Da dürfe sich kein Künstler herausziehen. Wenn es um politisches Engagement geht, sagt sie: „O, es ist wichtig für mich als Mensch. Die Tatsache, dass ich eine Künstlerin bin, bedeutet eigentlich nur, dass ich durch meine Popularität ganz andere Möglichkeiten habe, meine Meinung zu artikulieren, als viele andere Menschen.“ Das gilt ganz besonders für die Menschen, die in ihrer Heimat Venezuela der Brutalität und Willkür des sozialistischen Regimes ausgesetzt sind. „Ich habe unter den Menschen in meiner Heimat so unglaubliches Leid gesehen. Wir müssen alle unsere Stimme erheben gegen Unrecht und Gewalt, da spielt der Beruf überhaupt keine Rolle.“

Sie gibt Interviews, streitet als „Honorary Consul“ von Amnesty International für Menschenrechte und stellt sogar die Musik in den Dienst der Sache. Ihre Klavierkonzert „Ex Patria“ ist kein nostalgischer Blick auf Venezuela, sondern ein kämpferischer, wie die in den USA lebende Musikerin sagt. Viele Menschen in Venezuela schätzen es, was Montero für sie tut: „Ich erhalte unglaublich viel Unterstützung, Dankbarkeit und Liebe dafür. Viele Jahre fühlten die Venezolaner sich nicht gehört. Erst in den vergangenen Monaten wird die Situation in Venezuela weltweit mehr wahrgenommen. Die Menschen dort sind einfach darauf angewiesen, so viele öffentliche Sprecher zu haben wie möglich, die der Welt erzählen, was dort vorgeht.“ Dass dies vom Ausland aus weniger gefährlich ist als für die Menschen im Land, sieht Montero zusätzlich als Verpflichtung, diese Chance auch zu nutzen, wo und wann es nur geht.

Auch deshalb hat die 47-jährige zuletzt häufig den venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel scharf kritisiert. Einer, der in José Antonio Abreus international beachteten und gefeierten Erziehungs- und Bildungsprojekt „El Sistema“ aufgewachsen ist und bis heute regelmäßig dessen musikalisches Aushängeschild, das Simón-Bolívar-Orchester, leitet. Für sie ist das Projekt aber auch ein Aushängeschild für das sozialistische Regime, das Hunderttausenden Menschen den Tod gebracht hat. Nachdem im Mai ein 17-jähriger Bratschist aus dem Simón-Bolívar-Orchester bei Protesten von der Polizei erschossen worden war, wandte sich Dudamel, der bis dahin geschwiegen hatte, in einem offenen Brief an Präsident Nicolás Maduro und forderte ihn auf, endlich auf den Willen des Volkes zu hören und der Gewalt ein Ende zu machen. „Es reicht“, schrieb Dudamel: „Nichts kann dieses Blutvergießen rechtfertigen.“

Montero mag Dudamel deshalb nicht als Helden feiern. „Ich finde, manchmal kommen Dinge ein bisschen zu spät“, findet sie. Und ergänzt: „Jeder, der irgendetwas mit dem Regime zu tun hat, hat seinen Beitrag dazu geleistet, was in den letzten 18 Jahren (seit Präsident Hugo Chávez an die Macht kam) passiert ist. Ich finde es sehr traurig, den Finger auf meinen Kollegen zu richten, aber unglücklicherweise gehört er zu denen, die das Regime immer wieder unterstützt haben.“

Am Benefizkonzert aus Anlass der der Verleihung des Beethovenpreises an Wolfgang Niedecken am 19. Dezember in der Bundeskunsthalle nehmen u.a. Martha Argerich, Gabriela Montero, Shahin Najafi, Luisa Imorde, Susanne Kessel, Arla Asheed und Aeham Ahmad teil. In einer Gesprächsrunde zu Kunst und politischem Engagement spricht u.a. der türkische Schriftsteller Dogan Akhanli.

Martha Argerich ist darüber hinaus noch am Dienstag, 12. Dezember, 20 Uhr, auf Einladung der Johannes-Wasmuth-Gesellschaft im Bonner Maritim-Hotel zu Gast, wo sie mit Kammermusikfreunden wie Mischa Maisky (Violoncello) und Startrompeter Sergej Nakariakov sowie mit Mitgliedern des Beethoven Orchesters unter Leitung von Dirk Kaftan musizieren wird. Karten bei Bonntickt.