Kampf gegen Windmühlenflügel

Heitere Selbstironie und unverschämt lustvolle Selbstbehauptung: Manuel Zschunke und Hajo Tuschy in einer Szene von „Don Quixote“ in der Werkstatt. FOTO: BEU

Bonn. Jakob Suske und Hajo Tuschy bringen „Don Quijote“ frei nach Cervantes als vergnügliche Komödie auf die Bühne der Werkstatt des Bonner Schauspiels

Von E. Einecke-Klövekorn, 12.09.2017

Schon kurz nachdem der erste Teil von Cervantes‘ Meisterwerk „Don Quijote“ 1605 erschienen war, stürzten sich Gaukler und fahrende Theatertruppen auf den Roman. Denn in der großen Erzählung geht es wie auf der Bühne um die Wirklichkeit der Illusion. Oder um die Illusion als Daseinsgrund. Der kleine spanische Landadelige, dem die Lektüre zahlreicher Ritterromane die Sinne verwirrt hat, kämpft gegen echte Riesen. Die legendären Windmühlenflügel sind nur imaginiert, selbst wenn sie handfest zuschlagen.

Eine Reflexion über die Paradoxien von Theater und Erzählung ist folgerichtig die Inszenierung, die die Schauspieler Hajo Tuschy und Manuel Zschunke zusammen mit dem Musiker und Regisseur Jakob Suske in der Werkstatt des Bonner Schauspiels entwickelt haben. Das Duo Suske/Tuschy überzeugte in der letzten Spielzeit bereits mit einer fabelhaften Bühnenversion von Dostojewskis „Spieler“ und konzentriert nun die Geschichte vom Helden aus der Mancha auf vergnügliche 80 Minuten.

Da hockt Zschunke als arbeitsloser Schauspieler Manuel melancholisch im roten Bademantel in einer bescheidenen Wohnküche und zweifelt an sich und der Welt, die draußen hinter den Fenstern (Bühne und Kostüme: Patricia Ghijsens) vorbeiläuft. Tuschy als Schauspieler Hajo bringt fröhlich „Bierchen“ mit und futtert nahrhafte Chips. Schluss also mit den ewigen Zweifeln und der Angst vor der durchschlagenden Wirkungslosigkeit des Theaters: „Du musst den Schmerz als Metapher sehen.“ Also spielen für sich selbst – „das Publikum macht immer alles kaputt“ – gegen eine grundsätzlich feindliche Welt.

Das Zimmer wird zum Kampfplatz

Das Zimmer weitet sich zum Kampfplatz. Ein Küchensieb fungiert als Helm für den tapferen Don Quijote, der auf seinem Klappergaul Rosinante ins Getümmel reitet. Natürlich stets im Dienst seiner Herzensdame Dulcinea und entsprechend gegen alle weltlichen Versuchungen gefeit. Zu einem akrobatischen Kunststückchen gerät Sancho Panzas erster Eselsritt. Auch ohne tierische Bocksprünge stürmen sie verdammt sattelfest zwischen die feindlichen Heere aus Ost und West. Selbst wenn sich da nur zwei brav blökende Schafherden um spärliches Futter raufen – für das Abenteurerpaar sind sie gefährliche Gegner. Und wenn Sancho Panza vorsichtig eine realistische Sicht der Dinge anmahnt, geht ihm sein Herr mit dem Schermesser blutig an die Kehle.

Herrlich komisch verkörpert Manuel Zschunke den dürren, verträumten Ritter von der traurigen Gestalt, der mit geradezu heiligem Ernst seine Weltrettungs-Mission verfolgt. Spielerisch virtuos gibt Hajo Tuschy seinen bodenständigen, treuen Diener. In weißen Unterwäsche-Jumpsuits jagen sie – zwischen koketten Theater-Insider-Jokes und unerschütterlichem Wahnsinn – über die Bühne, die zweifellos zur Welt wird, wenn Fantasie aus Unsinn eine poetische Wahrheit zaubert.

Mit einem kleinen weißen Klavier zum Beispiel, das Sancho mühsam herbeizieht, damit der verrückte Don Quijote in die Tasten klimpern kann, was seinen hellsichtigen Geist bewegt. „Wenn Musik der Liebe Nahrung ist, spielt weiter“, heißt es bei Cervantes‘ englischem Zeitgenossen Shakespeare.

Mit musikalischem Witz, heiterer Selbstironie und unverschämt lustvoller Selbstbehauptung straft das aufgeweckte Trio in seinem pfiffigen, intellektuellen Kammerspiel alle Illusionen Lügen. Oder umgekehrt alle Lügen Wirklichkeit. Vollkommen echt war jedenfalls der lange, herzliche Premierenbeifall in der ausverkauften Werkstatt.

Nächste Vorstellungen am 15./21./29.9., jeweils um 20 Uhr. Karten unter anderem bei allen Ticket-Shops des GA.