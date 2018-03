GA-Interview

Köln. Der US-Autor Michael Chabon (54) stellte am Dienstagabend auf der lit.Cologne seinen neuen Roman „Moonglow“ vor und diskutierte über die Israel-Anthologie „Oliven und Asche“ (beide bei Kiepenheuer & Witsch).

Von Hartmut Wilmes, 14.03.2018

Ihr Großvater, von dem Sie im Buch erzählen, hält nichts von Romanen – warum hat er Ihnen sein Leben anvertraut?

Michael Chabon: Naja, dieser Großvater ist eine fiktive Figur, mein wirklicher Großvater hat durchaus Romane gelesen, obwohl auch er Sachbücher lieber mochte.

Man ist ja als Leser im Vorwort gewarnt, wo Sie sagen, dass Sie den Fakten folgen, solange die nicht mit Ihrer dichterischen Freiheit kollidieren.

Chabon: Ich habe durchaus Eigenschaften meines tatsächlichen Großvaters genommen, diese dann aber extrem übertrieben. Und anderes habe ich schlicht erfunden. Mein realer Großvater etwa war keineswegs jähzornig...

...und hätte nicht wie der Mann im Buch versucht, seinen Chef zu strangulieren...

Chabon: Nein.

Hat er sich denn für Raumfahrt interessiert?

Chabon: Schon, aber auch für Fotografie oder Elektronik. Er war nicht so obsessiv auf Weltraum und Raketen fixiert.

Und Sie selbst?

Chabon: Das war für meine Generation, die in den 60er und 70er Jahren aufwuchs, das Inspirierendste. Und zwar nicht nur die amerikanische, sondern auch die sowjetische Raumfahrt. Als das Space Shuttle kam, verflog die Romantik, denn das war nur noch ein Bus, ein Lastwagen.

Worum geht es Ihnen letztlich in diesem Buch?

Chabon: Um die Frage, wie Familien zur Erzählung ihrer Geschichte kommen, ob es darin wirklich nur konkurrierende Versionen gibt und wer letztlich über die Wahrheit entscheidet.

Eine der faszinierendsten Figuren im Roman ist Ihre Großmutter, die von dämonischen Traumbildern in den Wahnsinn gejagt wird. Ist sie eine vollkommene Erfindung?

Chabon: Zu weiten Teilen. Meine wirkliche Großmutter war keine jüdische Überlebende, sie war eine sehr handfeste und – um ehrlich zu sein – eher langweilige Person, der weder große Tragödien noch Freuden begegnet sind. Aber eine meiner Tanten war eine Holocaust-Überlebende, und obwohl ich kaum mehr als 45 Worte mit ihr gewechselt habe, hat sie mich so beeindruckt, dass ich diesen Charakter nach ihr geformt habe.

Also gibt es in „Moonglow“ doch viel familiäre Wahrheit.

Chabon: Ja, und als ich mich beim Schreiben vor allem auf die Beziehung des Großvaters zu seiner Frau konzentrierte, merkte ich, dass ich mit diesen gefälschten Memoiren auch etwas anderes geschrieben hatte: meine Erinnerungen. Obwohl ich kein Weltkriegsveteran bin und nicht im Philadelphia der 20er Jahre groß wurde.

Inwiefern denn?

Chabon: Nun, meine Frau und Autorenkollegin Ayelet Waldman hat über Jahre sehr offen über ihr Problem mit ihrer psychischen Erkrankung geschrieben. Und so ist dieser Roman eben auch das Porträt einer Ehe, in der der Mann fortwährend darum kämpft, herauszufinden, wie er diese geisteskranke Frau lieben soll. Obwohl die Krankheit meiner Frau viel milder ist als die geschilderte, eben eine gewöhnliche Depression. Trotzdem ist das Buch in diesem abstrakten Sinn ein Selbstporträt.

Es kommen ja auch Ihre Mutter und Ihr Vater in dem Roman vor. Wie haben die reagiert?

Chabon: Da war ich etwas beunruhigt, weil Leser ja tatsächlich glauben können, dass diese Figuren wirklich meine Eltern sind.

Ihr Vater wäre demnach ein ziemlicher Hallodri..

Chabon: Genau. Meine Mutter sagte nach der Lektüre: Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass ich das bin. Da war ich erleichtert. Mein Vater sagte etwas Ähnliches. Ohnehin habe ich das schon beim ersten Buch gelernt: Leute lesen das heraus, was sie sehen wollen.

Neben dem Roman stellen Sie die von Ihrer Frau und Ihnen herausgegebene Anthologie „Oliven und Asche“ (siehe unten) vor. Darin spiegeln Autoren ihre Erfahrungen in den von Israel besetzten Gebieten. Man liest da auch die Befürchtung, dass die Besatzung weitere 50 Jahre dauern könnte...

Chabon: Ich kann mir schwer vorstellen, dass diese untragbare Situation noch so lange anhält. Sie ist künstlich und kostet enorm viel Geld, wovon das meiste aus den Vereinigten Staaten kommt. Etwas wird sich ändern, und meine Furcht ist, dass es durch Krieg, durch ein Blutbad geschieht.

Gibt es gar keine Hoffnung?

Chabon: Vielleicht aufgrund einiger positiver Erfahrungen. So erschienen mir in meiner Kindheit der Kalte Krieg und die Sowjetunion ewig. Bis dann der Kommunismus zerbrach und die Mauer fiel. Ebenso die Lage in Irland. Auch da war es so, dass sich das scheinbar Unabänderliche änderte – und zwar sehr schnell.