Ausstellung in der Bundeskunsthalle

Fantastische Welten: Winsor McCays Folge aus „Little Nemo in Slumberland“ erschien am 8. September 1907 im New York Herald. FOTO: KAH

Bonn. Der Ausstellung „Comics! Mangas! Graphic Novels!“ in der Bundeskunsthalle gelingt es, den Strom der Innovationen und der Revolutionen der Comicwelt zu veranschaulichen.

Datenbrille auf die Nase und mitten hinein in den schönsten Comic tauchen, sich schwerelos und mit Sound auf den Ohren durch diesen fein gestrichelten und subtil kolorierten Kosmos treiben zu lassen, mit jeder Kopfwendung neue Details zu erspüren: Drei Stationen mit großen Panorama–Comics bieten dieses Erlebnis in der herausragenden Ausstellung „Comics! Mangas! Graphic Novels!“ der Bundeskunsthalle.

Gerade Kinder, aber auch viele Erwachsene lassen sich das nicht entgehen. Sieht so die Zukunft des Genres aus? Das fragen wir den bildenden Künstler – Kunstpreisträger der Stadt Bonn 2009 –, promovierten Kunsthistoriker und Comic-Experten Alexander Braun. Ein in Bad Honnef lebender Dortmunder. Er ist einer der beiden Kuratoren der Ausstellung. Und glaubt nicht, dass das die Zukunft ist – viel zu aufwändig.

„Das ist ebenso wenig die Zukunft des Comics, wie es der Film für die Literatur war – in 50 Jahren werden immer noch Comics gedruckt“, prophezeit Projektleiter Ulrich Best und erklärt, wie die zweidimensionale Zeichnung vom Computerprogramm „umgebastelt und umgerechnet“ wird, bis eine Art „Bildballon“ entstehe, in dem sich der Betrachter mittels Datenbrille bewegen könne – „echte Virtual Reality“. Für Spiele-Freaks eine vertraute Technik, für Liebhaber des ehrwürdigen Comics eher Neuland.

Braun versucht mit dieser futuristischen Inszenierung nachzuspüren, was die ersten kolorierten Sonntagszeichnungen Anfang des 20. Jahrhunderts bei Lesern der Beilagen des New York Herald oder der Chicago Sunday Tribune auslösten: Eine Gesellschaft, die kein Farbfernsehen kannte, allenfalls Schwarz-Weiß-Stummfilme, sah sich plötzlich mit fantastischen, bunten Traumbildern im 3-D-Effekt und filmisch komponierten Bilderstrecken konfrontiert.

Das junge Medium Comic schlug ein wie eine Bombe. „Wer die besten Zeichner hatte, hatte die höchste Auflage, und Helden wie Yellow Kid, Little Nemo und Krazy Kat wurden geliebt“, erzählt Braun und zeigt atemberaubende Blätter von Winsor McCay, Lionel Feininger und George Herriman. Oder von Cliff Sterrett, der mit „Polly and her Pals“ 1927 ganz nah an die Kunstavantgarde und Bildwelt Wassily Kandinskys heranrückt. Und da ist noch Frank King, der in seinem Comic „Gasoline Alley“ den Alltag der US-Bürger 40 Jahre lang in Echtzeit abbildet – besser als es je eine TV-Soap oder Telenovela tun könnte.

Die Zeit der Superhelden ist da

Der Comic ist – unter dem Druck, möglichst viele Leder zu begeistern – immer in Bewegung, am Puls der Zeit, dabei innovativ und stets auf der Suche nach neuen Themen. Das Medium spiegelt die Sehnsüchte seiner Leser – und erfindet sich fortwährend neu. In einer Zeit – den 1930er Jahren –, als die politische Realität und die Gesellschaft nach Helden riefen, lieferte die Comic-Branche Superhelden wie Superman, Batman und Captain Marvel. Der promovierte Psychologe und Feminist William Moulton Marston, der zusammen mit seiner Frau den Lügendetektor entwickelt hat, legte politisch korrekt mit Wonder Woman nach.

Auch als die Superhelden – inzwischen war das Genre längst von den Zeitungen in Comic-Hefte gewandert – während der 1960er Jahre in die Krise gerieten, fand sich ein Weg, die Klientel bei der Stange halten: Die Marvel-Comics, benannt nach dem New Yorker Comicverlag Marvel Enterprises, wendeten das Superheldentum ins Fantastische. Comic-Experte Braun spricht aber auch eine weitere, dramatische Krise an, die geistig-moralische. Denn parallel zur politischen Paranoia des Kommunistenhassers Joseph McCarthy in den frühen 1950er Jahren trat 1953 der „Code“ in den USA für Comics in Kraft, der im Sinne des Jugendschutzes Gewalt, Erotik und sogar Scheidungen zum Tabu erklärte.

Doch die Subversion – wir steuern auf 68-er- und Hippiezeit zu – war nicht aufzuhalten, und der Comic wurde zu ihrem Vehikel. In Frankreich sorgt Barbarella, „eine Mischung aus Brigitte Bardot und Flash Gordon“ (Braun), für Furore, das Magazin MAD unterläuft schlau die Zensur, Undergroundcomics bringen – unabhängig von herkömmlichen Verlagsstrukturen – Sex, Drugs und Rock'n'Roll unters aufmüpfige Volk. Der legendäre und kompromisslose Zeichner Robert Crumb verkauft seine fein gestrichelten, inhaltlich eher derben Comics 1968 auf einem Straßenfest aus dem Kinderwagen heraus. Gedruckt hatte er die Hefte im Keller eines Freundes. Aus „Comics“ werden „Comix“ (das „x“ steht für „x-rated“=nicht jugendfrei). Das Medium ist erwachsen. Schon wieder hat die Gemeinde der Zeichner und Texter einen Weg gefunden, ihre Geschichten an die Frau und den Mann zu bringen.

Dieser grandiosen Ausstellung gelingt es, den Strom der Innovationen, der Revolutionen, der hoch-differenzierten Kunst, fantastische Storys in Bildern und Sprechblasen zu erzählen, im Wandel der Jahrzehnte zu veranschaulichen. Wo die Entwicklung hinführt? Braun zeigt im Kapitel „Graphic Novel“ einen der neueren Trends, der zwar von Art Spiegelman als Marketinggag abgetan wurde, dem Genre aber großzügige Aktionsbühnen bietet – und neue Leserschichten eröffnet. Ein Problem bleibt aber: „In Deutschland lesen zu wenige Leute Comics“, so Braun. Vielleich ändert die Schau etwas daran. Der Comic hätte es verdient.