Bonn. Bernhard Schlinks neuer Roman „Olga“ vertraut einer starken Heldin. Sie wird zur hellsichtigen Beobachterin der Zeitgeschichte. Ein Buch-Tipp der Redaktion.

Von Birgit Eckes, 12.01.2018

Dass Olga ein ganz besonderes Mädchen ist, darüber gibt es von Anfang an keinen Zweifel. „Sie macht keine Mühe“, sagt die Mutter, als Olga ein Jahr alt ist und sie das Kind bei einer Nachbarin in Pflege gibt. „Am liebsten steht sie und schaut.“ Auch in der Liebe macht Olga, die Titelheldin in Bernhard Schlinks neuem Roman, keine Mühe. Schon als Teenager verliebt sie sich in Herbert, den Sohn des reichsten Mannes in dem kleinen Dorf in Pommern, wo die beiden aufwachsen. Herberts Eltern akzeptieren die Verbindung nicht.

Doch die soziale Zurückweisung ist nicht das größte Problem dieser unkonventionellen, symbiotischen Liebe, die sich im moralischen Muff der Jahrhundertwende entfaltet, fern von den Großstädten, die längst auf den Ersten Weltkrieg zutaumeln. Das Problem ist Herberts Abwesenheit. Erst ist es die Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika, zu der sich der junge Mann meldet, mit dreifachem Hurra auf den Kaiser und „Heil dir im Siegerkranz“ auf den Lippen. Während Herbert koloniale Großmannsträume lebt, wird Olga an eine Zwergschule in der Nähe von Tilsit versetzt.

„Sie sagte sich, dass man in der Liebe einander nicht verfügbar ist, sondern ein Geschenk“, diktiert Bernhard Schlink seiner Protagonistin ins Tagebuch. Das könnte glatt von Henrik Ibsen stammen, mit dessen norwegischem Antihelden Peer Gynt unser ostpreußischer Abenteurer erstaunlich viel gemeinsam hat. Zog es Peer auf der Suche nach sich selbst nach Arabien und auf hohe See, flieht Herbert vor dem Alltag in die Wüste Argentiniens und verschwindet ins ewige Eis des Spitzbergen-Archipels.

Das Erfolgsprinzip des Bestsellers „Der Vorleser“

Olga ist Herberts Solveig, doch die Rolle der stummen Dulderin liegt der selbstbewussten Frau keineswegs. Bei Bernhard Schlink wird sie zur hellsichtigen Beobachterin der Zeitgeschichte, während sie unbemannt auf die Rückkehr des Geliebten wartet.

Damit ist der Autor ganz beim Erfolgsprinzip seines Bestsellers „Der Vorleser“. Hier wird das Politische privat und das Private politisch, emotional autorisiert durch Schlinks schnörkellose, direkte Kopf- und Herzsprache. Der Nationalismus der Bismarckzeit und die Gemetzel des Ersten Weltkriegs, die Ideologie der Nazis, das Sterben an der Ostfront und die Selbstgefälligkeit der Wirtschaftswunderjahre, das Aufbegehren der Studenten in den 60ern: Alles ist Olga zu groß geraten an dieser deutschen Geschichte. Auch die guten Ideen. „Statt eure Probleme zu lösen, wollt ihr die Welt retten“, liest sie ihrem jungen linksbewegten Freund die Leviten. „Auch euch gerät es zu groß, merkst du das nicht?“

Olga besitzt die spöttische Distanz einer Person, die mitten im Leben und doch abseits steht; die unfassbare Milde verströmt und knallhart zu sich selbst ist. Symbolhaft verliert sie ihr Gehör, liest aber umso präziser von den Lippen. Sie ist einfach der ideale Gegenentwurf zum politisch korrekten Menschen – zuletzt sogar in ihrem Sterben im Alter von 90 Jahren. Wie, darf nicht verraten werden.

Dass Olga so plastisch vor uns steht, ist Bernhard Schlinks ebenso schlichtem wie genialen Kunstgriff zu verdanken, alle klassischen vier Erzählperspektiven einzusetzen – fast ein Lehrstück epischen Schreibens. Der Autor blickt auf seine Heldin, in sie hinein, lässt einen jungen Mann mit ihr kommunizieren und schließlich sie selbst in ihren Briefen zu Wort kommen.

Das ist ein Angebot, das ein Regisseur kaum ausschlagen kann. Wer Stephen Daldrys mittlerweile zehn Jahre alten Kinoklassiker „Der Vorleser“ mag, wird sich vermutlich schon bald auf „Olga“ im Film freuen dürfen.

Bernhard Schlink: Olga. Diogenes Verlag, 310 S., 24 Euro. Auf der lit.Cologne liest der Autor am Sonntag, 11.3., 17 Uhr im IHK-Börsensaal.