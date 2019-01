Für Apple-Nutzer

24.01.2019 Berlin. In den App-Charts finden sich auch diese Woche einige vertraute Helfer. Etwas Bewegung in die Rangfolge bringt der Neueinsteiger "PicsArt", der auf Anhieb den Dauerhit "Instagram" hinter sich lässt. Das könnte an der Vielfalt seiner Funktionen liegen.

Apps wie "Threema" oder "Color Bump 3D" behaupten wieder ihre Spitzenpositionen. Für mehr Überraschung sorgt die Foto-Anwendung "PicsArt", die auf Platz drei einsteigt.

Mit dem kostenlosen Fotobearbeitungsprogramm lassen sich Fotos und Videos beliebig bearbeiten, wobei rund Tausend Funktionen zur Verfügung stehen. Nutzer können ihre Bilder zuschneiden, dehnen oder klonen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ihnen einen Text hinzuzufügen.

Wer mag, kann die bearbeiteten Fotos auf Instram posten. Allerdings bietet die Anwendung des Social-Media-Dienstes selbst Tools an, mit denen sich Bilder und Videos verändern lassen. Einzigartig ist hingegen die Funktion der Life-Übertragung, die dazu dient, besondere Momente in Echtzeit mit den eigenen Freunden zu teilen. Dennoch landet die Fotoplattform hinter "PicsArt" auf Rang vier.

Als noch begehrter erweist sich die App "GoodNotes", die wieder an der Spitze der meistgekauften iPad-Apps steht. Führte letzte Woche noch die vierte Version die Charts an, ist es jetzt schon der Nachfolger. Auch mit "GoodNotes 5" lassen sich handschriftliche Notizen erstellen und PDF-Dokumente kommentieren. Die aktualisierte Version enthält zudem einige Neuerungen, zu denen unter anderem ein Ordnersystem, eine flexible Bildausrichtung und eine verbesserte Ink-Technologie gehören.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 6 DSLR Camera Fulvio Scichilone 0,99 7 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 8 Forest SEEKRTECH CO., LTD. 2,29 9 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 3,49 10 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Color Bump 3D Good Job Games kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 PicsArt Foto- und Video-Editor PicsArt, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Joom: Shopping und Angebote Joom kostenlos 6 YouTube Google LLC kostenlos 7 TikTok - Real Short Videos musical.ly Inc. kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 10 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 6 Duet Display Duet, Inc. 10,99 7 Rebel Inc. Ndemic Creations 2,29 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 10 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)