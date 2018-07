Hits für iPhone und iPad

19.07.2018 Berlin. Der All-time Klassiker "Doodle Jump" begeistert noch immer. Mit Doodle begeben sich die iOS-Nutzer in eine bunte und temporeiche Spielewelt voller Sprünge und Rennen. Beim Neueinsteiger "Soccer Kick" hingegen muss gekonnt gegen den Ball getreten werden.

Doodle Jump begeistert jedes Mal aufs Neue. Die zwei Brüder, die das Spiel entwickelten, hatten nicht mit dem immensen Erfolg gerechnet, den es seit Jahren genießt. Für alle, die zum Ende der Fußball-WM den Ball nicht loslassen können, gibt es das Game "Soccer Kick".

Bei "Doodle Jump" (0,49 Euro) lassen die Spieler eine kleine Figur so schnell wie möglich von Plattform zu Plattform springen. Der grüne Doodler mit Rüssel hopst durch Bewegen des Smartphones in die gewünschte Richtung. Gegner lassen sich mit Nasenbällen wegpusten. Power-ups in Form von Trampolin oder Propellerhut helfen, schneller an Höhe zu gewinnen. Kritiker überhäufen "Doodle Jump" mit positiven Rezensionen. Das Design des Spiels ist mit dem Apple Design Award ausgezeichnet.

"Soccer Kick" kommt diese Woche als Neueinsteiger zu den meistgeladenen iPhone Games hinzu. Ein kräftiger Schuss lässt den Ball an Freiheitsstatue, Eiffelturm und Big Ben vorbeifliegen. Je weiter geschossen wird, desto mehr Münzen werden dem Konto gutgeschrieben. Der perfekte Kick will geübt sein, denn nur mit viel Power reicht die Ballsprungkraft aus, um die Welt möglichst weit zu umrunden.

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 4 Doodle Jump Lima Sky 0,49 5 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 6 Pou Paul Salameh 2,29 7 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 8 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 9 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 10 Monoposto Marco Pesce 2,29

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Helix Jump Voodoo kostenlos 2 Love Balls Super Tapx kostenlos 3 Rise Up Serkan Ozyilmaz kostenlos 4 Hole.io Voodoo kostenlos 5 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 6 Fortnite Epic Games kostenlos 7 94% Scimob kostenlos 8 Planet Bomber! Voodoo kostenlos 9 Paint Hit: Color Blast MAG Interactive kostenlos 10 Soccer Kick Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 The Room Fireproof Games 1,09 5 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 6 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 7 Candleman ??? 3,49 8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 9 Returner 77 Fantastic, yes 1,09 10 LEGO® Jurassic World™ Warner Bros. 5,49

Meistgeladene iPad Apps (dpa)