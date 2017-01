Arbeiten und kommunizieren

Doppelt ist besser: "Duet Display" verwandelt iPad und iPhone in ein zusätzliches Display.

Einmal tippen reicht: Mit "Houseparty" können mehrere Leute gleichzeitig per Gruppenvideochat kommunizieren.

18.01.2017 Berlin. Das Smartphone hat unseren Alltag massiv verändert - nicht zuletzt dank zahlreicher Tools, die verschiedene Aufgaben erleichtern. Diese Woche in den Charts: Taschenscanner, Displayerweiterung und ein einfach zu bedienender Video-Gruppenchat.

Smartphones sind heutzutage längst viel mehr als Telefone mit Fotoapparat. Wichtig sind vor allem die Apps, mit deren Hilfe sich Aufgaben des Alltags so einfach wie nie zuvor erledigen lassen.

Den Beginn macht in dieser Woche "Duet Display". Die erfolgreiche App basiert auf einem einfachen Prinzip: Wer zum Arbeiten einen zweiten Bildschirm braucht, kann einfach iPad oder iPhone an den Mac oder PC anschließen und den Platz auf dem eigenen Desktop so verdoppeln.

"Scanner für mich" fungiert als mobiles Büro für die Hosentasche. Dokumente können mit Hilfe der App schnell und unkompliziert eingescannt werden.

Wer sich nach getaner Arbeit mit Freunden verabreden will, sollte einen Blick auf "Houseparty" werfen. Die App bietet einen praktischen Video-Gruppenchat. Wer einmal online ist, braucht nur einmal auf den Bildschirm zu tippen - schon kann die Video-Konferenz losgehen.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 2,99 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 3 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 4 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 5 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 6 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle 3,99 7 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 8 Klingeltöne für iPhone kostenlos - Klingelton App. Ringtones Free 2,99 9 Assassin's Creed Identity Ubisoft 4,99 10 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos 3 Houseparty - Group Video Chat Alexander Herzick kostenlos 4 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 5 Hill Climb Racing 2 Fingersoft kostenlos 6 Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. kostenlos 7 Pinterest Pinterest kostenlos 8 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 9 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 10 Messenger Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze Fox and Sheep GmbH 2,99 2 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 3 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 4 Duet Display Duet, Inc. 9,99 5 Assassin's Creed Identity Ubisoft 4,99 6 App for WhatsApp Bastian Roessler 1,99 7 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 8 RollerCoaster Tycoon® Classic Atari 5,99 9 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 10 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle 3,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)