Hits für iPhone und iPad

11.04.2018 Berlin. Diese Woche gibt es eine sehr bunte Mischung in den iOS-App-Charts. Neben Apps für die Textverarbeitung gibt einige total verrückte Spiele. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.

Immer nur digitale Briefe in der immer gleichen Schrift verfassen? Das muss nicht sein. Dafür gibt es eine App. Und wenn man kurz davor ist, wie das berühmte HB-Männchen an die Decke zu gehen - nicht aufregen: Dafür gibt es auch eine App. Einfach weiterlesen und entspannen.

Zugegeben: So eine handgeschriebene Einladung zu einer Festlichkeit hat schon etwas. Mittlerweile kommt irgendwie alles aber nur noch aus dem Computer und sieht irgendwie gleich aus. Warum also nicht mal die eigene Handschrift in ein digitales Dokument einfügen und diesem dadurch eine persönliche Note geben? Das geht mit der App "GoodNotes 4" (8,99 Euro) von Time Base Technology Limited.

"Impossible Bottle Flip" (kostenlos) von tastypill ist nichts für ungeduldige Menschen mit unruhigen Händen. In diesem Spiel geht es darum, eine Plastikflasche quer durch ein Wohnzimmer springen zu lassen. Dabei darf die Flasche unter keinen Umständen zu Boden fallen. Das klingt nicht nur schwer - das ist es auch. Viel Erfolg!

Für Nutzer, die ordentlich Wut im Bauch haben, ist "Kick The Buddy" (kostenlos) von Chill Fleet genau das richtige Spiel. Hier dürfen sie sich an einem wehrlosen Kartoffelmännchen so richtig abreagieren. Sie dürfen ihn hauen, knuffen, durch die Gegend werfen oder Dinge antun, die man hier gar nicht beschreiben darf. Das ist auf jeden Fall alles besser, als die Arbeitskollegen anzubrüllen. Besser ist es, mit dieser App Dampf abzulassen!

Die meistgekauften iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 -look- Adem KAYIRCI 1,09 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 2,99 9 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 10 Tydlig Tydlig Software AB 2,99

Die meistgeladenen iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fortnite Epic Games kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Helix Jump Voodoo kostenlos 4 YouTube Google, Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 7 GLAMOUR Shopping Conde Nast Digital Germany GmbH kostenlos 8 Snake VS Block Voodoo kostenlos 9 Impossible Bottle Flip tastypill kostenlos 10 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos

Die meistgekauften iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Dominic Lipinski/PA Wire Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 -look- Adem KAYIRCI 1,09 5 Notability Ginger Labs 10,99 6 Door Kickers KILLHOUSE GAMES SRL 5,49 7 Tydlig Tydlig Software AB 2,99 8 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 9 ADAC Camping Stellplatz 2018 ADAC Verlag GmbH 4,99 10 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99

Die meistgeladenen iPad-Apps (dpa)