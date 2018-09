Praktisch im Haushalt

07.09.2018 Berlin. Der Google Assistant ist sehr begabt. Er kann sogar zwei Sprachen auf einmal verstehen. Die Nutzer müssen ihn nur richtig einstellen. So funktioniert es.

Praktisch für zweisprachige Menschen und Haushalte: Der Google Assistant kann nun in zwei Sprachen genutzt werden - zum Beispiel Deutsch/Englisch oder Italienisch/Französisch.

Die erste eingestellte Sprache ist in der Regel die Systemsprache des Smartphones, also meistens Deutsch. In der Google -App geht man zum Einstellen der zweiten Sprache in die Einstellungen und fügt sie unter "Google-Assistant-Sprachen" hinzu. Wer einen Smart Speaker oder ähnliche Geräte mit Google Assistant nutzt, öffnet die Google-Home-App und ruft hier per Klick auf das Zahnradsymbol die Einstellungen auf. Dort findet sich die Option für die zweite Sprache unter "System" und hier unter "Sprache und Eingabe".

Den Google Assistant zusätzlich auf Englisch zu stellen, bietet sich nicht nur für Muttersprachler an. Auch alle anderen Nutzer können dann die bessere Sprachausgabe und mehr Funktionen nutzen. (dpa)