Vorsicht bei Anrufen und Briefen

Bonn. Wenn das Telefon klingelt und eine automatisierte Ansage Auskunft über angeblich laufende Vollstreckungsverfahren verlangt, ist Vorsicht geboten. Der Zoll warnt vor neuen Betrugsmaschen am Telefon und per Post.

16.03.2017

Die automatisierte Ansage vermittelt den Eindruck, dass es sich um einen offiziellen Anruf vom Zoll handelt und fordert die Herausgabe von Informationen. Dabei nutzen die Anrufer eine technische Methode, bei der tatsächlich die Rufnummer einer bestehenden Nummer des Zolls imitiert wird.

Die Behörde geht davon aus, dass die gewonnenen Informationen dazu genutzt werden sollen, Geldzahlungen von den Betroffenen einzufordern. Daher wird geraten, solche Gespräche umgehend zu beenden.

In einer weiteren Masche werden mit einem gefälschten Schreiben Lagergebühren für zwei Schrankkoffer gefordert. Die Gepäckstücke sollen angeblich am Flughafen Berlin-Brandenburg lagern. Im Schriftstück wird neben dem Wasserzeichen auch das Logo des deutschen Zoll verwendet. Außerdem ist am Ende alles mit einem falschen Amtssiegel versehen.

Britta Miltner, Sprecherin bei der Generalzolldirektion in Bonn, erklärt: „Auch wenn hier das Logo des Zoll verwendet wird, stammt das Schreiben natürlich nicht vom deutschen Zoll. Wir empfehlen in jedem Fall Anzeige zu erstatten.“ (ga)