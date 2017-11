App-Empfehlung

30.11.2017 Berlin. "Feuerwehrmann Sam", Bastelanleitungen und Erklärvideos - YouTube hat ein Angebot nur für Kinder entwickelt. Das nennt sich Youtube Kids.

Ausschließlich für Kinder geeignete Inhalte soll die App Youtube Kids anzeigen. Im Angebot sind unterhaltende Videos, einige Kinderserien und Videos mit Lerncharakter. Aber auch Werbung wird angezeigt.

Die Bedienung ist für Kinder angepasst, Eltern können außerdem einige Nutzungsparameter festlegen. So lässt sich zum Beispiel festlegen, wie lang die App nutzbar ist. Auch die Suche lässt sich abschalten, so dass Kinder nur auf eine bestimmte Auswahl an Videos zugreifen können. Die Anwendung ist für iOS und Android verfügbar. (dpa)