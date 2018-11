Immer die richtige Bereifung

Rot heißt Pflicht, Gelb nur unter winterlichen Bedingungen - wenn es um Winterreifen in der kalten Jahreszeit geht.

08.11.2018 Kehl. Wer viel auf Europas Straßen unterwegs ist, sollte auch die unterschiedlichen Vorschriften für Winterreifen kennen. Dafür gibt es eine praktische Online-Karte:

Ab wann brauchen Autofahrer eigentlich in Norwegen Winterreifen? Und sind in Großbritannien Spike-Reifen erlaubt? Wer viel mit dem Auto in Europa unterwegs ist, sollte wissen, wann er wo welche Bereifung für sein Fahrzeug braucht.

Denn die Strafen für falsche Bereifung sind in manchen Ländern deutlich höher als in Deutschland. Und Ärger mit der Versicherung kann es auch geben, wenn es mit falschen Reifen kracht.

Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland hat für Vielfahrer eine praktische Onlinekarte zusammengestellt. Sie zeigt auf einen Blick an, in welchen Ländern der Europäischen Union welche Vorschriften in Bezug auf Winterreifen gelten.

Und nicht nur das: Die Karte gibt auch Aufschluss darüber, ob es unterschiedliche Regeln für Personenwagen, Lastwagen oder Anhänger gibt und verweist auf weiterführende Informationsangebote in den jeweiligen Ländern. (dpa)