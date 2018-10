Bots bei Facebook und Co.

Bonn. Algorithmen entscheiden, was ein User in sozialen Netzwerken zu sehen bekommt. Roboter beantworten im Internet Fragen und verbreiten Standpunkte. Auch die politische Beeinflussung von Menschen ist so möglich.

Joseph Weizenbaum war erschüttert. Gerade hatte er sein Computer-Programm Eliza veröffentlicht, das mehrere Gesprächspartner simulieren kann, und testete es in der Rolle eines Psychotherapeuten an Versuchspersonen. Und diese sprachen mit Eliza, gaben intimste Geheimnisse preis. Sie fühlten sich vom Computer verstanden. Psychotherapeuten waren überzeugt, dadurch eine neue, automatisierte Form der Therapie entwickeln zu können. Diese Naivität im Umgang mit Computern schockierte Weizenbaum. Es ist das Jahr 1966, mit Eliza war der erste Chatbot, also ein textbasiertes, automatisiertes Dialogsystem, entwickelt und der Informatiker Weizenbaum wurde aufgrund seiner soeben gemachten Erfahrung zu einem der großen Gesellschaftskritiker, wenn es um den Umgang mit Computern geht.

"Die Gefahr der Künstlichen Intelligenz liegt nicht darin, dass Maschinen mehr und mehr wie Menschen denken, sondern dass Menschen mehr und mehr wie Maschinen denken", sagte Weizenbaum einst. Im Jahr 2008 starb er. Ein Gespräch mit den heutigen Sprachassistenten wie Siri oder Alexa konnte er nicht mehr führen. Sie basieren aber auf seinen Forschungen von 1966.

Sprachassistenten haben längst Einzug in deutsche Haushalte gehalten, sie finden sich in nahezu jedem Smartphone. Künstliche Intelligenz (KI) ist allgegenwärtig. Sie macht das Leben an vielen Stellen einfacher. Algorithmen sollen helfen, Zeit und Aufwand zu verringern und das Leben effizienter zu machen. Viele Unternehmen nutzen die Möglichkeiten, beispielsweise durch digitale Assistenten auf ihrer Homepage, die Fragen beantworten können. Ein paar Unternehmen nutzen Chatbots mittlerweile schon, um Bewerbungsgespräche zu führen. Heißt: Der Bewerber unterhält sich zuerst mit einem Computer. Erst wenn dieser entscheidet, dass der Kandidat geeignet ist, bekommt der Personalchef die Akte auf den Tisch.

In Deutschland steht diese Art der Personalrekrutierung noch am Anfang. "Wir nutzen weder Chatbots noch eine Künstliche Intelligenz in unserem Bewerbungsverfahren", sagt Christina Müschen, Sprecherin der Deutschen Post. Auch die Deutsche Telekom setzt noch keine KI-unterstützten Tools im Bewerbungsprozess ein. "Wir haben das Thema aber im Blick", sagt Sprecher Peter Kespohl.

Die künstlichen Meinungsmacher in sozialen Netzwerken

Digitale Assistenten geben sich in aller Regel im Dialog als solche zu erkennen. Doch das ist nicht immer so - und kann erhebliche Auswirkungen haben. Es lassen sich Meinungen beeinflussen, sei es in der direkten Kommunikation oder durch von Computern geschriebene Rezensionen auf Restaurants, Hotels oder ähnliches.

In den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter tauchen diese Bots (abgeleitet vom englischen Roboter) auf, um Informationen zu verbreiten oder Meinungsmehrheiten vorzutäuschen. Die sogenannten Social Bots spielen anderen Usern vor, dass es sich bei ihnen um reale Personen handelt. Sie können mit anderen Usern kommunizieren, Nachrichten analysieren und entsprechend reagieren. Und das tausendfach und täuschend echt. Seit einigen Jahren werden Social Bots immer mehr zur politischen Einflussnahme genutzt. Im US-Wahlkampf traten sie vielfach auf.

Social Bots Gerade in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter werden Social Bots eingesetzt, um Meinungen zu verbreiten und Diskussionen zu lenken. Doch was sind Social Bots eigentlich? Und wer hat davon einen Nutzen? Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Was sind Social Bots? Hinter vielen Twitter- und Facebook-Profilen stecken keine echten Menschen, sondern Computerprogramme. Sie agieren in den Netzwerken wie echte User und übernehmen routinemäßig Aufgaben, die ihr Auftraggeber einprogrammiert hat.

Was können Social Bots? Sie können Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlichen, kommentieren, Beiträge liken und Diskussionen anhand von Reaktionen und Inhalten in eine gewisse Richtung lenken. "Social Bots können dadurch auch Beziehungen zu anderen Usern aufbauen und so an Informationen über diese Person gelangen", sagt Andree Thieltges von der Hochschule für Politik in München.

Wie erkennt man einen Social Bot? Die Analyse fällt Experten immer schwerer. Zur Enttarnung muss analysiert werden, wie seriös der Account ist, wie schnell er reagiert und auf welche Art er interagiert. Auch das Verhältnis von Personen, denen der Account folgt und Personen, die dem Account folgen, kann ein Merkmal sein. Tools im Internet wie "Bot or Not" können bei der Analyse helfen.

Für wen sind Social Bots interessant? Mit Social Bots lassen sich politische Interessen vertreten. Je mehr Likes und Klicks ein Beitrag hat, desto mehr Reichweite bekommt er. Reichweite steht für Popularität und Einfluss. Es entsteht also der Eindruck, dass viele Menschen dieser Meinung sind. Außerdem gibt es wirtschaftliche Interessen. Betreiber von Internetseiten können durch Social Bots profitieren, da durch sie mehr Menschen auf ihre Seite gelenkt werden. Hohe Klickzahlen bedeuten höhere Werbeeinnahmen. Dem gegenüber stehen die Kosten für Social Bots: Für wenige Hundert Euro bekommt man von Agenturen im Internet schnell mehrere 10.000 Bots zur Verfügung gestellt.

Waren Social Bots bei der Bundestagswahl im Einsatz? Ja, aber nicht in einer großen Masse. Laut Experten lag die Zahl der Social Bots innerhalb der Kommunikation zur Wahl bei etwa drei bis zehn Prozent. Im US-Wahlkampf war die Zahl deutlich höher: 25 bis 33 Prozent der Kommunikation auf Twitter ging von Bots aus.

Lassen sich die User durch die Bots in ihrer politischen Meinung beeinflussen? "Es gibt keine belastbaren Informationen, dass Menschen sich auf diese Art in ihrer politischen Meinung beeinflussen lassen", sagt Matthias Spielkamp von Algorithmwatch. Auch Thieltges glaubt nicht, dass sich die grundlegende Meinung von Menschen dadurch beeinflussen lässt. "Aber sie werden so gegebenenfalls in ihrem politischen Urteil radikalisiert."

"Deutschland ist beim Thema Social Bots und Wahlkampfmanipulation in den sozialen Netzwerken noch nicht so weit wie die USA", sagt Andree Thieltges. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Politik in München. Dort wurde die Bundestagswahl 2017 in den sozialen Netzwerken analysiert. Gemessen an der Gesamtkommunikation zur Bundestagswahl waren laut Analyse der Münchner Forscher etwa drei Prozent der Posts und Tweets von Social Bots. Andere Messungen liegen nur knapp darüber. "Es hat aber auch Falschmeldungen gegeben, die durch Bots und die Algorithmen der sozialen Netzwerke eine höhere Reichweite bekommen haben."

Die Algorithmen von Facebook und Co. sind für Kritiker schon lange ein Angriffspunkt. Jede Aktivität eines Users in einem sozialen Netzwerk wird analysiert. "Algorithmen vereinfachen an einigen Stellen unser Leben, gerade in sozialen Netzwerken dringen sie aber in unsere Persönlichkeit ein. Setze ich Likes, kann schon ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellt werden, das verkauft und für Werbung genutzt wird", mahnt Christiane Woopen. Die Kölner Professorin ist Vorsitzende der kürzlich von der Bundesregierung eingesetzten Datenethikkommission. "Diese wurde eingesetzt, um einen ethischen und rechtlichen Rahmen für die Künstliche Intelligenz und den Umgang mit Daten zu setzen."

User möglichst lange auf der Plattform halten

Das Ziel von Facebook und dem zu Google gehörenden Youtube ist es, die User möglichst lange auf der eigenen Plattform zu halten. Je länger sie da sind, desto mehr Werbung bekommen sie zu sehen und desto größer ist der Gewinn für das Netzwerk. Mit personalisierter Werbung wird dieser noch einmal gesteigert. Allein im ersten Quartal 2018 erreichte Facebook einen Reingewinn von fast fünf Milliarden US-Dollar - nahezu ausnahmslos durch Werbung. Um die User länger auf der Plattform zu halten, analysieren Algorithmen diese und schlagen vor, welche Inhalte auf der Plattform sie noch interessieren könnten. Das birgt allerdings Gefahren, wie zuletzt zu beobachten war.

"Wer sich die Videos von dem rechtsextremen Übergriff in Chemnitz bei Youtube angesehen hat, landete bei den weiteren Videovorschlägen sehr schnell in einem Mix aus Verschwörungstheorien und rechtsradikalen Inhalten", sagt Matthias Spielkamp von Algorithmwatch. Die Initiative macht es sich zur Aufgabe, Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung kritisch zu prüfen. Bei Youtube beobachten Experten schon länger, dass die Vorschläge immer radikaler werden. Chemnitz ist kein Einzelfall. "Ein amerikanischer Journalist hat sich mehrere Kindervideos angesehen. Auch hier wurden die Vorschläge immer schockierender", so Spielkamp. Er sagt nicht, dass dies der Plan von Google gewesen sei, hält den Konzern auch nicht für unethisch. "Aber an dem Punkt hat Google schlichtweg die Kontrolle über den Algorithmus verloren."

Lassen sich die User auf diese Vorschläge der Plattform ein, landen sie schnell in einer sogenannten Filterblase. Sie bekommen nur Inhalte angezeigt, die ihrer Weltanschauung gerecht werden. Das beeinflusst Diskussionen und mitunter auch die politische Meinung. Aber die Schuld an immer radikaler verlaufenden Diskussionen nur den sozialen Netzwerken zu geben, ist den Experten zu einfach. "Wir sprechen immer weniger über die User selbst. Die Menschen gehen nicht vollkommen naiv und politisch unvoreingenommen zu Facebook", so Thieltges. Und auch Spielkamp schließt sich dieser Meinung an: "Wir haben zwar in sozialen Netzwerken den Filterblasen-Effekt, aber es gibt in Deutschland so viele Informationsquellen, die uns beeinflussen, dass nicht eine Social-Media-Plattform dafür verantwortlich ist, was in meiner Filterblase vorgeht."

Antworten auf Fragen, die noch keiner gestellt hat

Die Datensammlungen der sozialen Netzwerke sind Politikern ein Dorn im Auge. Weitere Gesetze und Regularien gegen Facebook und Co. sind laut Woopen nicht unmöglich. "Wir haben mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung gezeigt, dass Europa eine machtvolle Stimme hat", sagt die Vorsitzende der Datenethikkommission. "Aber es muss uns in der Diskussion auch um die Stärkung der Reflexionsmöglichkeit der Menschen im Umgang mit sozialen Medien gehen, beispielsweise durch entsprechende Bildungsangebote."

Die Datennutzung von Konzernen ist keinesfalls am Ende angelangt, ganz im Gegenteil. Google gab erst Ende September, am 20. Geburtstag des Unternehmens, bekannt, seine Suchmaschine weiter zu optimieren. Das Ziel: "Nutzer sollen Antworten auf die Fragen bekommen, die sie noch gar nicht gestellt haben." Möglich wird dies nur durch eine möglichst große Anzahl von Daten der einzelnen Personen. Der mittlerweile verstorbene Informatiker Joseph Weizenbaum konnte schon 1966 nicht begreifen, welch private Daten seine Testpersonen dem Computer-Programm Eliza verrieten. Facebook, Google und Co. wissen da längst mehr über jeden Einzelnen.