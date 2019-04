Umstrittenes neues Android-Update

Bonn. WhatsApp arbeitet an neuen Funktionen für seine Android-Version. Offenbar hat der Kurznachrichtendienst jetzt ein neues Update vorgestellt. Im Gegenzug könnte eine beliebte Funktion wegfallen.

Von Charlotte Göbel, 30.04.2019

WhatsApp will mittels eines Android-Updates offenbar die Screenshot-Funktion streichen. Wie "WABetainfo" bei Twitter berichtet, müssen Nutzer künftig ihren Fingerabdruck scannen, um so auf ihre Chats zugreifen zu können. Gleichzeitig können sie dafür allerdings keine Screenshots ihrer WhatsApp-Chats mehr machen.

When the Authentication feature will be available and you enable it, conversation screenshots are blocked (for you)

What do you think? I don't like the idea and I don't see the point.

If I authenticate my identity using my fingerprint, why conversation screenshots are blocked? https://t.co/wVFWyx2Ibb