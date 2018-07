Bonn. Der Messengerdienst WhatsApp hat ein neue Funktion. Ab sofort kann man Sprach- und Videoanrufe nicht mehr nur mit einer, sondern mit bis zu vier Personen nutzen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.07.2018

Durch eine neue Funktion bei dem Messengerdienst ist es ab sofort möglich mit bis zu vier Personen gleichzeitig einen Gruppenanruf durchzuführen. Dafür müsse man einfach einen Sprach- oder Videoanruf mit einem Kontakt beginnen und anschließend auf "neuen Teilnehmer hinzufügen" klicken, um dem Anruf weitere Kontakte hinzuzufügen. Das berichtet WhatsApp auf seiner Homepage.

Die Gruppenanrufe sind dabei immer Ende-zu-Ende-verschlüsselt und so gestaltet, dass sie unter verschiedenen Netzwerkbedingungen funktionieren sollen. Sprach- und Videoanrufe für Gruppen gab es in der Beta-Version von WhatsApp bereits seit Mai 2018. Nun sind sie auch in der iOS- und in der Android-App zu finden.