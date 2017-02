22.02.2017 Meerbusch. Das Bildbearbeitungsprogramm Photoshop zeigt mitunter wenig aussagekräftige Warnhinweise an. Die Lösung des Problems ist oft recht einfach. So kann es etwa ausreichen, die Dateiendung zu ändern.

Mit dem Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop lassen sich Bilder und Fotos nach allen Regeln der Kunst bearbeiten. Gerade bei eher einfachen Problemen weiß man aber oft nicht weiter.

Zum Beispiel dann, wenn beim Öffnen eines Bildes nur eine Meldung über "ungültige oder fehlende JPEG-Marker" erscheint. Was will einem diese Meldung sagen? Dabei liegt die Lösung oft recht nahe: Manchmal haben Dateien die falsche Endung.

Browser haben damit kein Problem, wenn etwa der Dateiname einer Datei auf ".jpg" endet, in Wahrheit aber ein PNG-Bild oder ein GIF enthalten ist. Photoshop ist da weniger tolerant und beschwert sich lieber. Am einfachsten ist es in solchen Situationen, die Dateiendung einfach über den Explorer zu ändern. Aus .jpg wird dann .png und umgekehrt. Und schon öffnet sich die Grafik meist problemlos. (dpa)