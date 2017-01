26.01.2017 Berlin. Ein Foto sagt oft mehr als hundert Worte. Kein Wunder, dass Bilder in den sozialen Medien von so großer Bedeutung sind. Das zeigt sich auch in den iOS-App-Charts der Woche.

Schnell geknippst und schnell gepostet - das Teilen von Fotos per Smartphone bleibt im Trend. Die passende Plattform bieten Dienste wie "Instagram" und "Pinterest". Auf die dazugehörigen Apps greifen iOS-Nutzer derzeit ebenso gern zu wie auf das Künstlerprogramm "Procreate".

Freunden und der Familie mit Fotos und Videos einen kurzen Einblick ins Leben zu gewähren, ermöglicht "Instagram". Dort lassen sich die Aufnahmen auch mit Filtern und anderen Werkzeugen bearbeiten. Mehrere Clips können zu einem Video verknüpft werden. Für eine kreative Gestaltung stehen Text- und Zeichentools bereit. So erzählt man seine ganz persönliche Story, die nach 24 Stunden wieder aus dem Profil verschwindet. Nach einem Update, bei dem Fehler beseitigt und die Leistung verbessert wurden, landet die kostenlose App auf Platz drei.

Auch bei "Pinterest" kann man Bilder beisteuern. Hier geht es jedoch nicht um Ausschnitte aus dem Leben, sondern um Ideen und praktische Tipps. Kochrezepte sind hier genauso zu finden wie Bauanleitungen oder Kosmetiktipps. Die Resultate werden in der Regel mit der Kamera dokumentiert. Alle zwei Wochen wird die kostenlose App überarbeitet. iPad-Nutzer bringen sie nun auf Rang sechs.

Wer seine eigenen Kunstwerke mit anderen teilen möchte, dem wird dies mit "Procreate" erleichtert. Der Werkzeugkasten für Künstler enthält nicht nur eine große Auswahl an Pinseln und Farben, sondern auch eine Stream-Funktion, die das eigene Schaffen bei dem gewünschten Streaming-Dienst präsentiert. Zudem verfügt er über ein Wischfinger-Tool und Spezialeffekte wie ein Gaußscher Weichzeichner. Um das 5,99 Euro teure Programm voll ausschöpfen zu können, benötigen Kreative Apples Pencil und das iPad Pro.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,99 2 Threema Threema GmbH 2,99 3 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 4 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99 5 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit Fitness Guide Inc 2,99 6 Enlight Lightricks Ltd. 3,99 7 Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCR Readdle 3,99 8 Schlank im Schlaf Abendessen - Die original Rezepte GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH 2,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 Klingeltöne für iPhone kostenlos - Klingelton App. Ringtones Free 3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Houseparty - Group Video Chat Alexander Herzick kostenlos 3 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 4 YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilen Google, Inc. kostenlos 5 Yu-Gi-Oh! Duel Links KONAMI kostenlos 6 Bubble Witch 3 Saga King kostenlos 7 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 8 Pinterest Pinterest kostenlos 9 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 10 Facebook Facebook, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft: Pocket Edition Mojang 6,99 2 Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze Fox and Sheep GmbH 2,99 3 GoodNotes 4 - Notizen & PDF Time Base Technology Limited 7,99 4 Duet Display Duet, Inc. 9,99 5 App for WhatsApp Bastian Roessler 1,99 6 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 5,99 7 Dr. Panda Cafe Dr. Panda Ltd 2,99 8 PDF Expert 5 - PDF-Formulare & Anmerkungen Readdle 9,99 9 GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager Good.iWare 4,99 10 Scanner für mich - PDF-Scanner für Dokumente Apalon Apps 4,99

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)