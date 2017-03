Neue Betrugsmasche im Internet

13.03.2017 Berlin/Wiesbaden. Im Internet kursieren immer mehr gefälschte Stellenanzeigen. Die Dunkelziffer ist hoch, weil die Betrugsversuche nur selten angezeigt werden. Die Cyber-Täter sitzen im Ausland und sind fast nicht zu greifen.

Es ist eine gemeine Masche: Internationale Betrügerbanden schalten gefälschte Stellenanzeigen in Internet-Jobbörsen oder versenden diese per E-Mail. Sie spähen Bewerber aus, stehlen deren Identität oder betrügen sie um viel Geld - überwiesen für angebliche Vermittlungsgebühren oder Spezialsoftware. Die Zahl solcher Fake-Anzeigen nimmt in Deutschland zu, wie Kai Fain, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Compliance (Dico), sagt. Jährlich gebe es mehrere Hundert Fälle; die Dunkelziffer sei jedoch extrem hoch. Zur Anzeige käme es nur selten - auch weil die Chance, die Täter zu erwischen, verschwindend gering sei.

„Der Trend ist auch in Deutschland eindeutig erkennbar“, sagt Fain, nach dessen Auskunft gefälschte Stellenanzeigen zuvor vor allem in den USA und in Großbritannien erschienen waren. Opfer seien insbesondere internationale Firmen, die kaum eine Chance hätten, sich davor zu schützen. „Sie haben nur die Möglichkeit, das sehr offensiv zu kommunizieren, damit mögliche Bewerber gewarnt sind“, so Fain. Den Tätern, die im Ausland sitzen, gehe es vor allem darum, die Daten der Bewerber zu erhalten.

Betrüger sind perfekt informiert

Auch die Wiesbadener Kion Group wurde bereits Opfer der Cyber-Kriminellen. Bei dem Gabelstapler-Hersteller schrillten die Alarmglocken, als bekannt wurde, dass Betrüger den Namen des Unternehmens missbrauchen, um Bewerber hinters Licht zu führen. „Es ging los mit gefälschten Stellenanzeigen, die in Online-Portale eingestellt waren“, sagt Top-Managerin Ruth Schorn.

Die Kion-Personalabteilung wurde auf die Betrugsversuche aufmerksam, weil sich Bewerber bei dem Unternehmen nach Stellen erkundigten, die es gar nicht gab. Kion berichtet über Fälle aus den USA, Deutschland und Brasilien. „In unterschiedlichen Stadien des Bewerbungsverfahrens wurden Bewerber misstrauisch und meldeten sich bei uns“, erklärt Schorn und fügt an: „In den USA werden Bewerbungsgespräche oft online geführt. Ich habe mir ein solches Online-Interview angeschaut. Da hatten sich die Betrüger viel Mühe gegeben und waren perfekt über unser Unternehmen informiert.“

Im Verlauf der Bewerbung hätten die Betrüger dann vom Kandidaten verlangt, eine spezielle Software zu kaufen, mit der er den Job im Home-Office ausführen könne. Eine weitere Variante ist laut Schorn, dass die Betrüger die Sozialversicherungsnummer ihrer potenziellen Opfer erfahren möchten. „Diese Nummer ist in den USA für die gesamte Identität eines Menschen sehr wichtig. Daher kann sehr großer Schaden entstehen, wenn man sie Fremden mitteilt“, sagt die Managerin.

Zehn Tipps für sicheres Surfen im Netz BLEIBEN SIE ANONYM. Wer anonym einen Brief schreiben will, lässt einfach den Absender weg. Im Internet ist das nicht so einfach: Die IP-Adresse des Computers lässt sich nicht entfernen, der Datenaustausch findet immer in beide Richtungen statt. Trotzdem kann man sich schützen: Mit speziellen Anonymisierungsprogrammen lässt sich die IP-Adresse Ihres Computers verschleiern.

VORSICHT VOR DUBIOSEN GEWINNSPIELEN. Wer kennt das nicht: Als auserwählter Besucher mancher Internetseiten soll man angeblich ein nagelneues Auto gewonnen haben. Doch solche Werbefenster locken Internetnutzer oft auf andere Seiten - dann droht meist nur Werbemüll oder ein Virus.

VORSICHT VOR UNBEKANNTEN E-MAIL-ABSENDERN. Finden Sie in Ihrem E-Mail- Postfach Nachrichten eines unbekannten Absenders, ist Vorsicht geboten: Oftmals senden vermeintliche "Bekannte" Links, die der Leser öffnen soll - die bringen meist aber nur Viren oder Werbemüll. Häufig wird auch vor einer Sicherheitslücke gewarnt, mit dem Ziel, Schadsoftware auf dem Computer zu installieren. Sollte es wirklich Sicherheitslücken im Internetbrowser geben, wird der Anbieter eine Aktualisierung des Browsers vorschlagen.

NUTZEN SIE MEHRERE E-MAIL-ADRESSEN. Genau wie die eigene Postanschrift sollte die E-Mail-Adresse nur an vertrauenswürdige Seiten geschickt werden. Falls Sie sich für Newsletter oder in Foren anmelden wollen, nutzen Sie dafür eine andere E-Mail-Adresse. Dies schützt außerdem davor, dass wichtige Mails im Spam untergehen.



ACHTEN SIE AUF VERSCHLÜSSELTE DATENÜBERTRAGUNG. Damit Bankdaten und wichtige Passwörter sicher übertragen werden, bieten seriöse Internetseiten die verschlüsselte Datenübertragung an. Die lässt sich durch ein kleines Schloss-Symbol in der Adresszeile des Browsers erkennen.

COOKIES BLOCKIEREN. Beim Surfen im Netz speichert der Internetbrowser sogenannte Cookies. Die ermöglichen es, den Nutzer auf einer Webseite zu identifizieren, so dass man sich beispielsweise nicht immer wieder neu einloggen muss. Die Cookies geben aber auch viele Informationen über den Nutzer preis - er hinterlässt damit eine digitale Fußspur im Netz. Im Browser können sich Cookies und besuchte Internetseiten löschen lassen. Zudem gibt es Funktionen, mit denen der Zugriff auf Cookies blockiert werden kann.

PERSÖNLICHE DATEN VERMEIDEN. Mit den eigenen Daten sollte man immer sensibel umgehen und lieber zweimal überlegen, ob sich die Angaben lohnen. Achten Sie darauf, dass die Seite vertrauenswürdig ist. Das lässt sich oft ganz einfach über Suchmaschinen testen - zu vielen Seiten gibt es mittlerweile Testberichte.

VORSICHT BEI GRATIS-DOWNLOADS. Gerade in Gratis-Downloads werden häufig versteckte Viren gepackt, die Informationen über den Internetnutzer sammeln können. Heruntergeladene Programme sollte man deshalb immer überprüfen - dafür gibt es spezielle Programme.



ALTERNATIVEN ZU GROßEN WEBSEITEN NUTZEN. Um weniger Daten preiszugeben, empfiehlt es sich, auf weniger populäre Internetdienste auszuweichen. Es gibt beispielsweise kleinere Suchmaschinen, die mit Diskretion werben und keine Nutzerinfos speichern.

FEHLERBERICHTE NICHT SENDEN. Stürzt ein Programm ab, bietet Microsoft das Senden eines Fehlerberichts an. Dies sollten Nutzer aber vermeiden, denn es ist unklar, an wen genau der Bericht geht und was er enthält - neben dem Fehler könnten noch weitere Informationen weitergeleitet werden.

Ziel sind Datenklau und Geldtransfer

„Wir vermuten, dass die Betrüger in Deutschland einfach möglichst viele Daten abgreifen möchten, um diese weiter zu verkaufen“, erklärt Schorn. „Mit Daten kann man richtig viel Geld verdienen.“ Um dies zu verhindern, hatte Kion sofort Kontakt mit der Online-Stellenbörse aufgenommen, damit die Fake-Anzeigen aus dem Netz genommen werden.

Während das Bundeskriminalamt (BKA) mitteilt, dass zu dem speziellen Phänomen der gefälschten Stellenanzeigen keine Informationen vorlägen, bestätigt das hessische Landeskriminalamt (LKA), dass Fälle bekannt seien. Neben dem Versuch, Daten oder Geld zu erhalten, würden die Betrüger ihre Opfer mit der sogenannten Finanzagenten-Masche dazu bringen, sich an Straftaten zu beteiligen. „Die Täter überweisen Geld an die Opfer, das diese wiederum an andere überweisen sollen. Dadurch wird der Geldfluss verschleiert“, erklärt LKA-Sprecherin Virginie Wegner.

Kion hat unterdessen reagiert: Das Unternehmen warnt auf seiner Homepage vor der Masche und informiert potenzielle Bewerber darüber, was keinesfalls zum seriösen Geschäftsgebaren gehört - etwa eine Vermittlungsgebühr zu verlangen. Für Managerin Schorn steht fest: „Es ist unangenehmen, wenn man mitbekommt, dass der Name unseres Unternehmens missbraucht wird, aber wir steuern gegen.“ (dpa)