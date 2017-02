Desktop-Design

10.02.2017 Meerbusch. Immer dasselbe Desktop-Bild anschauen? Das finden viele langweilig. Wem das manuelle Umstellen zu mühsam ist, greift gern auf Programme zurück, die das erledigen. Das klappt allerdings nicht immer reibungslos.

Wallpapers verschönern den Desktop-Arbeitsplatz. Wer das Hintergrundbild ändert, sollte auf den richtigen Dateinamen achten - damit alles glatt läuft.

Viele Nutzer legen viel Wert auf das Hintergrundbild auf ihrem Desktop (Wallpaper). Manche ändern es regelmäßig, etwa passend zur Jahreszeit. Wenn man das Wallpaper allerdings über ein Programm wie IrfanView setzt oder die Bing-Automatik benutzt, um automatisch regelmäßig neue Wallpapers zu sehen, klappt das leider nicht immer.

Damit das Wallpaper bei Windows und am Mac auch wirklich geändert wird, wenn der Nutzer das möchte, muss man wissen: Das System erkennt neue Wallpapers nicht etwa an geänderten Inhalten einer Datei. Stattdessen wird meist nur der Name der Datei berücksichtigt. Ändert sich der Inhalt, aber nicht der Dateiname, kann es passieren, dass das neue Wallpaper nicht erscheint.

In einem solchen Fall muss man dem Wallpaper einen anderen Namen geben und dann erneut als Hintergrund einrichten. (dpa)