WM in Russland

13.12.2017 Berlin. "WM Auslosung" ist der Google-Suchbegriff des Jahres in Deutschland. Das Schlagwort zu der Gruppenauslosung des Fußballturniers im kommenden Sommer in Russland verzeichnete 2017 den höchsten Anstieg, wie Google am Mittwoch mitteilte.

Auf den Plätzen zwei bis fünf liegen "Bundestagswahl" und "Wahlomat", sowie "iPhone 8" und "Dschungelcamp".

"Die Suchbegriffe des Jahres geben uns eine einmalige Perspektive auf die Momente, die im vergangenen Jahr die Menschen bewegt haben – in Deutschland und weltweit", erklärte Isabelle Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab. Bei den internationalen Anfragen liegt "Hurricane Irma" auf dem Spitzenplatz, gefolgt von der Digitalwährung "Bitcoin", dem "Las Vegas Shooting" und "North Korea".

Der US-Konzern gab seine Listen bereits zum 17. Mal bekannt, dieses Jahr in über 70 Ländern. Konkrete Zahlen, wie häufig ein Begriff abgerufen wurde, oder in welchem Ausmaß er zulegte, wurden nicht veröffentlicht. (dpa)