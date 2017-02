Betrugsmasche am Telefon

Bonn. Eine seit einigen Jahren praktizierte Betrugsmasche kommt aktuell wieder häufiger vor: Angebliche Mitarbeiter von Microsoft empfehlen per Telefon die Installation einer Software am Computer. Die Folge ist häufig ein großer finanzieller Schaden für die Opfer.

Von Matthias Kirch, 20.02.2017

Einige werden es schon selbst erlebt haben: Ein Anruf von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgibt. An diesem Punkt empfiehlt es sich schon, das Gespräch einfach zu beenden. Denn hinter dem Anruf und den Forderungen des meist englischsprachigen Gegenübers verbirgt sich ein seit Jahren praktizierter Betrug.

In der Regel empfiehlt der angebliche Mitarbeiter, ein Update zu installieren oder behauptet, der Computer sei von einem Virus befallen. In einem nächsten Schritt will der Anrufer erreichen, dass ihm über eine Fernwartungssoftware Zugriff auf den PC gewährt wird.

Anschließend fordert der falsche Mitarbeiter zur Bezahlung auf. Im schlimmsten Fall hat er durch den Zugriff auf den Computer bereits selbst eine illegale Überweisung per Onlinebanking durchgeführt oder fragt nach Zahlungsdaten. In etlichen Fällen zahlten die Betrugsopfer mehrere Hundert Euro.

Wer auf die Betrugsmasche hereingefallen ist, sollte sich möglichst schnell bei der Polizei sowie seiner Bank melden. Sollte der Betrug kurz nach dem Telefonat auffallen, wird außerdem empfohlen, den PC vom Strom zu trennen und alle Passwörter zu ändern. Ansonsten empfiehlt sich in diesem Fall: Einfach kommentarlos auflegen.