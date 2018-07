Switch-Bastelpaket

27.07.2018 Berlin. Das dritte Labo-Bastelpaket für die Spielkonsole Nintendo Switch kommt im September in die Läden. Autos, Flugzeuge und U-Boote lassen sich mit dem Vehicle Kit bauen und in Bewegung versetzen.

Nintendos Bastelspielereihe Labo bekommt Zuwachs. Mit dem Vehicle Kit können Spieler ab dem 14. September Autos, Flugzeuge und Boote steuern.

Dazu können mit Lenkrad und Gaspedal oder Steuerknüppel und Bootssteuerung drei verschiedene Steuergeräte aus Pappe zusammengebaut werden - im beiliegenden Spiel "Toy-Con 3" können Spieler dann allein oder zu zweit Welten per Auto, Flugzeug oder in einer Mischung aus Boot und U-Boot erkunden. Die drahtlosen Controller der Switch werden dabei in die Papplenkräder oder Steuerknüppel eingeschoben und übertragen die Steuerkommandos an die Konsole.

Das Vehicle Kit ist das dritte Labo-Bastelpaket für die Spielkonsole Nintendo Switch. Bislang können Spieler bereits Roboter zum Leben erwecken, angeln oder Klavier spielen. (dpa)