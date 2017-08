30.08.2017 Köln. Unitymedia nimmt einige Veränderungen vor: Betroffen ist die TV-Kanalbelegung, welche die Leigh-Receiver des Kabelanbieters automatisch erkennen. Etwas Aufwand bleibt für die Kunden dennoch.

Der Kabelanbieter Unitymedia ändert in seinem gesamten Verbreitungsgebiet die TV-Kanalbelegung. Die Umstellung erfolgt derzeit in Nordrhein-Westfalen, am 5. September in Hessen und am 12. September in Baden-Württemberg, wie das Unternehmen mitteilt.

Leih-Receiver von Unitymedia und bestimmte Fernseher sollen die neue Belegung automatisch erkennen können. In den meisten Fällen müssen Kunden zum Stichtag aber einen Sendersuchlauf starten, damit Verweise auf Sendeplätze nicht ins Leere laufen. Wer individuelle Favoristenlisten nutzt, muss diese in jedem Fall neu anlegen.

Mit der Neubelegung werden auch neue Programme ins Kabelnetz eingespeist. Dazu zählen der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Bayerische Rundfunk (BR) in HD-Qualität. Im Internet hat Unitymedia eine Hilfeseite zur Umstellung eingerichtet. Insgesamt sind den Angaben zufolge 6,4 Millionen Menschen von der Neubelegung betroffen. (dpa)