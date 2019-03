Apples AirPods schnitten in dem Test der "Computer Bild" neben den In-Ear-Modellen Jabra Elite 65Z und Samsung Gear Iconix am besten ab.

01.03.2019 Hamburg. Kabellose Kopfhörer gewinnen an Popularität. Was den Klang betrifft, schneiden die meisten Bluetooth-Modelle gut ab. In einem Test wurde außerdem das Gewicht, die Akkulaufzeit und der Tragekomfort untersucht.

Komplett kabellose Kopfhörer (True Wireless) liefern einem Test zufolge meist guten Klang. Die Zeitschrift "Computer Bild" (Ausgabe 6/19) hat 14 Bluetooth-Modelle zu Preisen zwischen 120 und 300 Euro untersucht und zehn von ihnen in dieser Kategorie eine gute Wertung gegeben.

Die anderen vier schrammten knapp an der zweitbesten Note vorbei. Das Klangergebnis machte drei Fünftel von der Gesamtnote aus, die anderen 40 Prozent ergaben sich unter anderem aus Gewicht, Akkulaufzeit und Tragekomfort.

Unter dem Strich waren acht In-Ear-Modelle gut, sechs befriedigend. Die besten drei: Apple Airpods (rund 180 Euro), Jabra Elite 65Z (rund 145 Euro), Samsung Gear Iconix (Modellvariante 2018, rund 150 Euro). (dpa)