Zocker aufgepasst

09.03.2018 Berlin. Nicht nur der Name erinnert an Pokémon, auch das Spielprinzip: Ziel von "Nexomon" ist es, zahlreiche Geschöpfe zu fangen und im Kampf zu stärken. "Nexomon" ist nur ein Neueinsteiger in die Top Ten der iOS-Charts.

Neu in der Liste der erfolgreichsten kostenpflichtigen Apps ist das Spiel "Nexomon" (1,09 Euro). Eine spannende Story, vollanimierte Kämpfe und die Motivation, möglichst viele und starke Nexomon-Kreaturen zu sammeln, sorgen für ein aufregendes Spieleerlebnis.

Mit der kostenlosen App "ARD Quiz" können Spieler während der Ausstrahlung live an Shows wie dem "Quizduell" teilnehmen und sogar Preise gewinnen. Doch auch unabhängig von den Sendezeiten ist es möglich, dass Spieler ihr Wissen durch kniffelige Fragen testen. Dieses Konzept katapultiert das Game auf den dritten Platz.

Meistgekaufte iPhone-Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Earn to Die 2 Not Doppler 0,49 4 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 5 Evoland 2 Playdigious 7,99 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 Nexomon LIME TURTLE, INC. 1,09 8 Alto's Odyssey Snowman 5,49 9 Pocket Build MoonBear LTD 1,09 10 Tank Hero Clapfoot Inc. 0,49

Meistgeladen iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Baseball Boy! Voodoo kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 ARD Quiz Erstes Deutsches Fernsehen kostenlos 4 Knife Hit Ketchapp kostenlos 5 Dunk Line Ketchapp kostenlos 6 Pixel Art - Malen nach Zahlen Easybrain kostenlos 7 Würdest du lieber? - WDL Alexandre Aminot kostenlos 8 Quizduell FEO Media kostenlos 9 Wort Kreuz WePlay Technologies kostenlos 10 Snake VS Block Voodoo kostenlos

Meistgekaufte iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Evoland 2 Playdigious 7,99 5 The Room Fireproof Games 1,09 6 Alto's Odyssey Snowman 5,49 7 The House of da Vinci Blue Brain Games 5,49 8 LEGO Ninjago: Schatten des Ronin Warner Bros. 5,49 9 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 10 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49

Meistgeladene iPad Games (dpa)