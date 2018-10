iOS-Games-Charts

In "Reigns: Game of Thrones" lenkt man die Geschicke von Westeros.

25.10.2018 Berlin. Diese Woche gibt es einige Neuigkeiten in den iOS-Spiele-Charts: Fans der Fernsehserie "Game of Thrones" können die Wartezeit bis zur nächsten Staffel mit einem Spiel überbrücken. Außerdem kehrt ein Pixelfiesling aus den 90ern zurück!

Ein spannendes Game-Of-Thrones-Spiel, die Rückkehr eines Rätsel-Klassikers aus den 90ern sowie ein Zeichen-Spiel lassen diese Woche keine Langeweile in den iOS-Game-Charts aufkommen.

"Reigns: Game of Thrones" (4,49 Euro) von Devolver Digital erinnert auf den ersten Blick an die Dating-App Tinder, wobei hier nach dem Wischprinzip über das Schicksal von Westeros entschieden wird. Es gilt, Religion, Militär sowie das Volk möglichst gerecht zu regieren. Wer als Regent versagt, wird einen Kopf kürzer gemacht. Viele der Charaktere aus der TV-Serie kommen auch im Spiel vor, die Handlung besteht jedoch aus eigenständigen Geschichten.

"Day of the Tentacle Remastered" (1,09 Euro) von Double Fine Productions Inc. ist die Neuauflage des Spiele-Klassikers von 1993. Der geniale Wissenschaftler Dr. Edison hält sich zwei mutierte Tentakel als Haustiere. Eines Tages trinkt einer der beiden von der Giftbrühe im Labor des Wissenschaftlers und mutiert zum größenwahnsinnigen "Purple Tentacle". Der Spieler muss zahlreiche Rätsel lösen, um den verrückten Mutanten zu stoppen.

In "Line Puzzle: String Art" (Gratis, In-App-Käufe möglich) von BitMango muss man mit einer einzigen Linie ein Bild zeichnen. Dazu sind virtuelle Nägel miteinander zu verbinden. Die gezeichnete Linie darf sich dabei niemals überschneiden. Die Nägel dürfen darüber hinaus nicht umgesteckt werden. Eine ganz schön knifflige Angelegenheit!

Meistgekaufte iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Reigns: Game of Thrones Devolver Digital 4,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09 5 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 6 Hitman Sniper SQUARE ENIX INC 0,49 7 Reigns Devolver Digital 1,09 8 Doodle Jump Lima Sky 0,49 9 Assassin's Creed Identity Ubisoft 2,99 10 Pou Paul Salameh 2,29

Meistgeladene iPhone Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Candy Crush Friends Saga King kostenlos 2 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 3 Flip Trickster Lion Studios kostenlos 4 Hello Cats! Fastone Games kostenlos 5 Happy Glass Lion Studios kostenlos 6 F1 Mobile Racing The Codemasters Software Company Limited kostenlos 7 Helix Jump Voodoo kostenlos 8 Line Puzzle: String Art BitMango kostenlos 9 Merge Plane - Best Idle Game Gaga Games kostenlos 10 Slices Good Job Games kostenlos

Meistgekauft iPad Games

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Minecraft Mojang 7,99 2 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09 3 Reigns: Game of Thrones Devolver Digital 4,49 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Grim Fandango Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09 6 Baldur's Gate Overhaul Games 10,99 7 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49 8 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 9 Super Hydorah Abylight S.L. 2,29 10 ELOH Broken Rules 3,49

Meistgeladene iPad Games (dpa)