25.10.2018 Berlin. Der Instant-Messenger "Threema" hat diese Woche die Spitze der iOS-App-Charts zurück erobert. Die App "Oje, ich wachse!" bietet Eltern nützliche Informationen rund um die Entwicklung ihres Babys und eine App zur Lichtmessung begeistert Hobbyfotografen.

Viele Nutzer haben in der vergangenen Woche einen alternativen Instant-Messenger gekauft. Ein Ratgeber für Eltern hält sich tapfer in den Charts und eine App zur Lichtmessung steigt neu ein.

Nach immer neuen Meldungen, dass "WhatsApp"-Nutzer demnächst mit Werbung überhäuft würden, wird der Instant Messenger "Threema" (3,49 Euro) immer beliebter und belegt Platz eins der App Charts in dieser Woche. Das Programm gilt bei Experten als sichere Alternative unter den Nachrichten-Programmen.

Die App-Version des Elternratgebers "Oje, ich wachse!" (3,49 Euro) von Domus Technica hält sich hartnäckig seit vielen Monaten in den App-Charts. Was geht in meinem Baby vor, wenn es wächst? Wann beginnen kleine Kinder, selbst nach ihrem Spielzeug zu greifen? All diese Fragen beantwortet die App und gibt Tipps, wie Eltern ihre lieben Kleinen aktiv beim Heranwachsen unterstützen können.

Für alle Fotografen und Hobbyfilmer bietet die App "Helios - Magic Hour Calculator" (1,09 Euro) von Matic Conradi die Möglichkeit, den genauen Stand der Sonne am Himmel vorher zu bestimmen. Einfach die Handy-Kamera in die jeweilige Richtung halten und die Augmented-Reality-Software berechnet den späteren Stand der Sonne und die damit einhergehenden Lichtverhältnisse.

Meistgekauft iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Threema Threema GmbH 3,49 2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Reigns: Game of Thrones Devolver Digital 4,49 5 Plantsnap - Pflanzen bestimmen PlantSnap, Inc. 4,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 8 Helios - Magic Hour Calculator Matic Conradi 1,09 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09

Meistgeladene iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Candy Crush Friends Saga King kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google, Inc. kostenlos 6 Google Maps - Transit & Essen Google, Inc. kostenlos 7 Alle gegen Einen Brainpool Artist & Content Services kostenlos 8 Paper.io 2 Voodoo kostenlos 9 Flip Trickster Lion Studios kostenlos 10 Hello Cats! Fastone Games kostenlos

Meistgekauft iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Notability Ginger Labs 10,99 3 Minecraft Mojang 7,99 4 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 5 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 6 Day of the Tentacle Remastered Double Fine Productions, Inc. 1,09 7 Duet Display Duet, Inc. 10,99 8 Reigns: Game of Thrones Devolver Digital 4,49 9 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49 10 Noteshelf 2 Fluid Touch Pte. Ltd. 10,99

Meistgeladene iPad Apps (dpa)