Für iPhone und iPad

24.07.2019 Berlin. In den Charts hat sich eine Anwendung in einem beachtlichen Tempo gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Feierte sie in der letzten Woche noch den Einstieg, führt sie nun schon die Top Ten der meistgeladenen iPhone-Apps an.

Auf den oberen Rängen der Charts hat sich wenig getan. Nur in der Top Ten der meistgeladenen iPhone-Apps gibt es eine Überraschung. "FaceApp - AI Face Editor", letzte Woche noch auf dem achten Platz, hat die Führung übernommen.

Bei der App handelt es sich um ein Bearbeitungsprogramm, mit dem Porträts verändert werden können. So lassen sich etwa Collagen erstellen, die Frisur sowie das Alter ändern, ein Lächeln auf das Gesicht zaubern oder aus einem Mann eine Frau machen - und umgekehrt. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz bietet die Anwendung verschiedene Filter, die es iOS-Nutzern ermöglichen, ihre Selfies kreativ umzugestalten.

Gut ist die Woche auch für "ADAC Camping / Stellplatz 2019" gelaufen. In der Ferienzeit erfreuet sich die App besonders großer Beliebtheit und verbessert sich um einen Platz. Mit ihr erhalten iOS-Nutzer ausführliche Beschreibungen zu über 8.800 Campingplätzen und mehr als 8.200 Stellplätzen in Deutschland und Europa.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 5 Pocket Build MoonBear LTD 2,29 6 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 7 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 8 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 9 ADAC Camping / Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99 10 Forest - Stay focused SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 FaceApp - AI Face Editor FaceApp Inc kostenlos 2 AgingBooth PiVi & Co kostenlos 3 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 4 Coin Master Moon Active kostenlos 5 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 6 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 7 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 8 TIER - Scooter Sharing Tier Mobility GmbH kostenlos 9 YouTube Google LLC kostenlos 10 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 10,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 Pocket Build MoonBear LTD 2,29 7 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 8 ADAC Camping / Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99 9 Bau-Simulator 3 astragon Entertainment GmbH 4,99 10 Duet Display Duet, Inc. 10,99

