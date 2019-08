Für iPhone und iPad

07.08.2019 Berlin. Einige Apps lassen sich auch in dieser Woche nicht von dem Spitzenplatz verdrängen. Einer Anwendung ist hingegen der Wiedereinstieg gelungen - mit einem Tool für Hobbyfotografen.

In den App-Charts bleiben "Blitzer.de PRO" und "Amazon Prime Video" standhaft. Wie in der Woche zuvor führen sie jeweils eine Top Ten an. Grund zum Feiern hat vor allem "GoodNotes 5": Nach einer kurzen Schwächephase steht die Anwendung wieder ganz oben auf dem Treppchen.

"MobileFamilyTree 9" ist hingegen der Einstieg gelungen. Die Anwendung hat es aus dem Stand auf den sechsten Platz der meistgekauften iPad-Apps geschafft. Sie eignet sich vor allem für Nutzer, die Ahnenforschung betreiben möchten. Mit der Anwendung lassen sich Daten erfassen, Berichte durchstöbern und Diagramme erstellen.

Nicht weniger praktisch ist die App "TouchRetouch", die sich als Foto-Bearbeitungsprogramm versteht. Mit ihr erhalten iOS-Nutzer ein Werkzeug an die Hand, das Objekte auf Bildern hervorheben, entfernen oder kopieren lässt. Die Anwendung befindet sich nach einer längeren Abwesenheit wieder in den Charts und belegt in dieser Woche den achten Platz der meistgekauften iPhone-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps

1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 5 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49 7 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 8 TouchRetouch Adva-Soft 2,29 9 ADAC Camping Stellplatz 2019 ADAC Medien und Reise GmbH 8,99 10 WatchChat 2: for WhatsApp Alexander Nowak 3,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Fun Race 3D Good Job Games kostenlos 2 McDonald’s Deutschland McDonald's Deutschland kostenlos 3 Google Maps - Transit & Essen Google LLC kostenlos 4 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 TIER - Scooter Sharing Tier Mobility GmbH kostenlos 7 YouTube Google LLC kostenlos 8 FaceApp - AI Face Editor FaceApp Inc kostenlos 9 Spotify - Musik und Podcasts Spotify Ltd. kostenlos 10 Coin Master Moon Active kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99 2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 3 Notability Ginger Labs 12,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 MobileFamilyTree 9 Synium Software GmbH 16,99 7 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 8 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 9 Duet Display Duet, Inc. 10,99 10 Scanner Pro Readdle Inc. 4,49

Meistgeladene iPad-Apps (dpa)