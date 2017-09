Virtuelle Realität in Magenta: Die Telekom bringt auf ihrer Virtual Reality Plattform 360-Grad-Videos und Sportinhalte.

01.09.2017 Berlin. Neue Tarife, mehr Inhalte und virtuelle Realität. Erstmals verzichtet die Telekom bei einem Tarif auf das Festnetztelefon. In diesem Jahr stehen besonders Kunden unter 27 im Fokus.

Die Telekom verzichtet erstmals auf das Telefon beim Festnetzanschluss. Im auf der Elektronikmesse IFA (1. bis 6. September) vorgestellten Tarif MagentaZuhause Surf können Kunden einen DSL-Anschluss ohne Telefon mit den Mobilfunktarifen der Telekom kombinieren.

Die Preise beginnen bei 34,90 Euro im Monat für Neukunden oder Vertragsverlängerer. Eine Einschränkung gibt es aber: Das Angebot gilt nur für Kunden unter 27 Jahren.

Für die IP-TV-Plattform Entertain gibt es künftig mehr Inhalte und höhere Auflösung. Das Angebot wird um mehr Serien, eine Sammlung von UFA-Klassikern und einen Direktzugang zum Streamingdienst Netflix erweitert. Drei zunächst für EntertainTV exklusive US-Serien ("Cardinal", "Better things" und "The handmaid's tale" sollen Kunden locken. Höhere Preise soll es durch die neuen Inhalte nicht geben.

Außerdem führt die Telekom einen neuen Empfänger für die Plattform ein. Er bringt UHD-Auflösung (3840 zu 2160 Pixel) auf kompatible Fernseher. Privatkundenchef Michael Hagspihl kündigte zahlreiche Inhalte in hoher Auflösung an, darunter wöchentlich ein Spiel der Eishockey Bundesliga. Der UHD-Spaß hat aber technische Hürden. Laut Telekom ist für Live-TV in UHD-Auflösung ein Internetanschluss mit 100 Megabit pro Sekunde nötig.

Mit Magenta Virtual Reality eröffnet die Telekom eine Plattform für 360-Grad-Video und Unterhaltung in virtueller Realität. Den Anfang macht eine Smartphone-App für Android-Geräte. Sie arbeitet mit Samsungs Gear VR, Google Daydream VR und Google Cardboard zusammen. Im Angebot sind 360-Grad-Konzertaufnahmen, Naturdokumentationen oder Sportinhalte. (dpa)