Kein flächendeckender Service

In ländlichen Regionen ist das Angebot schlechter ausgebaut. Hier hilft ein klassischer Anruf.

24.08.2017 Hamburg. Ein Taxi zu rufen ist per App bequemer als per Telefon. So kann man die Anfahrt verfolgen und bequem digital bezahlen. Doch funktionieren die Apps überall gleich gut?

Das Taxi per App rufen, ist bequem, aber meist nur ein Luxus für Großstädter. Zu diesem Schluss kommt ein Test der Zeitschrift "Computerbild" (Ausgabe 18/2017).

Getestet wurden die fünf gängigsten Taxi-Apps in fünf deutschen Großstädten, Ballungsräumen und den angrenzenden ländlichen Regionen. Während die Fahrvermittlung in den Großstädten gut funktioniert, schwächelt der Service auf dem Land.

Hier punkten laut "Computerbild" Apps, die Aufträge an Taxizentralen vermitteln, oder abhängig vom Standort die Nummern der nächsten Taxizentralen anzeigen. Volldigitale Bestellung und Zahlungsabwicklung bleibt allerdings Großstädtern vorbehalten. Grundsätzlich lohne es, mehrere Anbieter parallel zu nutzen, weil das Serviceniveau regional sehr unterschiedlich ausfällt.

Getestet wurden die überregionalen Angebote MyTaxi, Taxi.eu, Bettertaxi, Taxi.de und Taxi Deutschland. Noch eine Gemeinsamkeit aller Apps: Die Tester beanstanden durch die Bank teils unwirksame Bestimmungen oder Vertragsklauseln in den Geschäftsbedingungen. Ein Anbieter hinterlegte überhaupt keine Kopie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der App. (dpa)