Einige Städte in NRW betroffen

Münster. Ein beschädigtes Glasfaserkabel hat in Münster und vielen weiteren Städten in NRW für eine Störung der Dienste von Unitymedia gesorgt. Am Nachmittag konnte das Unternehmen noch keine Angaben zur Dauer der Störung machen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.11.2018

Am zentralen Netzknotenpunkt in Münster gibt es seit zehn Uhr am Donnerstag eine größere Störung, die mehrere zehntausend Kunden im Münsterland betrifft. Sämtliche Dienste von Unitymedia - darunter Telefon, Internet und TV - sind für die betroffenen Kunden laut des Unternehmens aktuell nicht oder nur stark eingeschränkt verfügbar.

Demnach verursachte die Störung ein Glasfaser-Kabel in der Nähe von Münster, das bei Tiefbauarbeiten einer Fremdfirma beschädigt wurde. Messungen grenzten den Fehlerort ein, Techniker vor Ort reparieren das Glasfaserkabel.

Das Unternehmen konnte am Donnerstagnachmittag noch keine Angaben machen, wann die Störung behoben sein wird.

Betroffen sind die Ortschaften: Erkelenz, Remscheid, Lünen, Münster, Dülmen, Greven, Emsdetten, Telgte, Nottuln, Senden, Sendenhorst, Havixbeck, Altenberge, Everswinkel, Nordwalde, Saerbeck, Rheine, Hörstel, Ibbenbüren, Neuenkirchen, Steinfurt, Ochtrup, Coesfeld, Ahaus, Gescher, Rosendahl, Billerbeck, Lengerich, Lüdinghausen, Selm, Ascheberg, Nordkirchen.