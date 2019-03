Game-Tipps

13.03.2019 Berlin. Mit Virtual-Reality-Headsets machen Computerspiele noch mehr Spaß. Einige von ihnen sind genau dafür programmiert worden. Dabei kann man die Rolle eines Fischers im Leuchtturm einnehmen oder in einer fernen Zukunft Regenbogen-Energie erzeugen.

Das Adventure "A Fisherman's Tale", das Strategiespiel "Skyworld" und das Puzzlegame "Rainbow Reactor" haben alle eines gemeinsam: Sie sind speziell für Virtual-Reality-Headsets programmiert worden.

A Fisherman's Tale

Im VR-Adventure "A Fisherman's Tale" spielt man einen Fischer in einem Leuchtturm. In dem Leuchtturm ist ein Modell des Leuchtturms, mit einem weiteren Modell und so weiter. Es müssen Rätsel gelöst werden, indem Objekte zwischen den verschieden Größendimensionen ausgetauscht werden. Alles was sich im Modell verändert, verändert sich auch im großen Haus und umgekehrt. Leider ist der Rätselspaß recht schnell vorbei. Dafür gibt es eine gelungene Synchronisation und lustige Gespräche mit Tierwesen.

Skyworld

"Skyworld" ist ein rundenbasiertes VR-Strategiespiel. Auf einer Art Drehtisch baut man ein Königreich auf und Ressourcen ab. Menüs werden auf freischwebenden Karten angezeigt. Arbeiter müssen geschickt verteilt werden, um den Ertrag zu maximieren. Um zu expandieren, muss der Spieler um neue Gebiete kämpfen. Für den Kampfmodus dreht sich der Tisch auf die andere Seite. Nun schickt man mittels Karten verschiedene Einheiten in den Kampf, um die feindliche Festung einzunehmen.

Rainbow Reactor

Der VR-Puzzler "Rainbow Reactor" spielt in einer Zukunft, in der Roboter den Menschen sämtliche Arbeit abnehmen. Unglücklicherweise spielt man einen dieser Roboter. Unsere Aufgabe ist es, Regenbogen-Energie zu erzeugen, indem man Chromium Bälle auf ein Gitter wirft. Mehrere gleichfarbige Bälle nebeneinander erzeugen eine Reaktion und bringen Punkte. Fügt man zwei verschiedenfarbige Bälle zusammen, entsteht eine neue Farbe. Aber Vorsicht: Nicht fallen lassen. (dpa)